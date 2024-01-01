麵包界精品　有鹹又有甜

無論是食早餐、下午茶都可以見到麵包的蹤影，除港式口味，歐洲和日本麵包亦大有人氣。別以為一個麵包就簡簡單單無新意，現時的麵包口味百變，用料講究、製作繁複，經烘焙後香氣撲鼻，想食精品界的麵包，就要識揀。

星級烘焙大師

想做出一個好吃的麵包，除了食材和烘焙工具，一個有經驗的烘焙師傅都好重要。港島開設了Baker by LUBUDS，請來曾於五星級酒店作首席烘焙師和米芝蓮三星餐廳工作的蘇樹楠師傅主理，店子主打歐日風味，選用日本麵粉、法國高級牛油等食材製作，標榜不含防腐劑及添加劑。招牌牛角酥的牛油含量提高至35%，較傳統高10%，而且酥皮和牛油交疊12次，層次分別又有綿綿密蜂巢氣孔，有杏仁、朱古力、火腿金文畢芝士和香腸芝士等口味。蛋撻選用牛角酥麵糰打造，慢烤出焦糖撻面，富蛋香和焦糖香。其他還有白朱古力忌廉牛油軟包、抹茶忌廉牛油軟包、朱古力麻糬黃金麵包、車輪狀酥卷和酥盒等，選擇相當多。

新店限定

每逢有新店開幕，總會有特別的口味推出。無印良品早前於銅鑼灣開設新的地區旗艦店，為客人提供衣、食、住、行全方位成品，飲食方面有限定新品，如Cafe就有鹽麴烤豬仔脾和三色蘿蔔燴和牛面肉飯等，MJUI Bakery亦有8款全新出品，包括車厘子朱古力杏仁牛角包、開心果杏仁牛角包、朱古力流心麻糬鬆餅、白朱古力椰絲麻糬鬆餅、本和香糖糠和半熟芝士撻，以及抹茶、腰果和咖啡杏仁口味的英鬆餅等，除配咖啡或茶，也可以揀選新引入的台灣製鮮釀啤酒系列，口味自然與眾不同。

變奏純素餡餅

想食健康茶點或麵包，一樣無問題。Mother Pearl早前以南美傳統餡餅恩潘納達作靈感，設計出純素爆芝脆批系列，紐約辣芝士加燈籠椒和素肉等製作，香辛惹味。馬拉素巴東加入不同香料，素肉以大菠蘿製作，別具芳香。另外還有西西里菠菜、芝芝洋葱和西班牙莎莎口味，蘸南美青辣醬享用，一啖咬落去，美味又爆芝，讓大家感受異國風情。

巨型栗子

冬天當造的栗子，在製作美食上有很多可塑性。當文歷餅店by Dominique Ansel近日推出冬日限定的栗子麻糬麵包，牛奶麵包內是新鮮栗子蓉和自家製軟糯麻糬，外表沾滿罌粟籽，最攪鬼是麵包外形似足一粒巨型栗子，可愛度爆燈，食之前記得打卡。