崔秀宗捧演技大獎　UEE性感撐《KBS演技大賞》

韓國KBS電視台年度盛事《KBS演技大賞》昨晚（31日）舉行，61歲男星崔秀宗憑古裝劇《高麗契丹戰爭》奪得最高榮譽的「演技大獎」，是他相隔16年再奪得大獎，亦是他演員生涯中第4個大獎。

他獲獎後激動落淚：「這是我第4次得獎，一直以來，沒有任何東西是理所當然的，在這一刻看着電視畫面為我祈禱的妻子夏希羅和家人，謝謝你們，劇集只播了不夠一半，真的非常感謝眾多工作人員。」他又向大家送上新年祝福：「像其他得獎者所講，過去的東西已經過去，一起克服困難、辛苦和痛苦吧，新一年希望我們相信和期待的東西都能實現，祝大家新一年充滿喜悅、幸福和感恩。」

男團SF9前成員路雲與帝國之子出身的桐俊分別憑《婚禮大捷》和《高麗契丹戰爭》獲得「男子最優秀獎」，女團After School出身的UEE則憑《孝心的家，各自為生》捧走「女子最優秀獎」。薛仁雅與趙怡賢分別憑《綠洲》及《婚禮大捷》獲頒「迷你劇女子優秀獎」，「迷你劇男子優秀獎」則由《綠洲》的男星張東允獲得。而路雲亦與安宰賢、李相燁和池承炫贏得「男子人氣獎」，UEE、薛仁雅及趙怡賢則獲得「女子人氣獎」。