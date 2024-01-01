「鷹眼」謝洛美維拿受傷一周年重返醫院答謝醫護人員

憑漫威電影超級英雄角色「鷹眼」走紅的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner），2023年元旦日於居住地美國內華達州剷雪時發生嚴重意外受傷，他被重14,300磅的剷雪車輾腳導致大量出血，腳以及身體其他地方均受重傷緊急送入當地的一醫院急救。「大難不死」的他全面停工，經過1年的時間鍛鍊後日前他暗示將復出拍劇。而趁住受傷1周年紀念，謝洛美日前重返當地一醫院向救他的一眾醫療人員逐一答謝，並順道探望院內的病童。

事後醫院的社交網站亦公開多張他探訪醫院時拍攝的照片，照片中精神奕奕的他與眾醫護人員合照。而他亦有於社交網站分享他坐在消防車內的照片，並留言講意外1周年後的感受。他表示：「帶着喜悅、祝福來到內華達州里諾！！！！停下來探望著名醫院的孩子/超級英雄、急救人員、醫生、護士和工作人員，表達我的敬意，慶祝愛、生命及其給我們所有人帶來的祝福。感謝你和這個社區讓我留在這裡。我永遠感激你。」

其實今次已非謝洛美意外後首度重返醫院答謝眾醫護人員，去年4月時他就撐住拐杖回歸醫院多謝醫護人員，並將合照上載社交網站即時動態。