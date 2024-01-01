黃翠如多謝蕭正楠「接收」　自爆記性差成日唔見嘢

藝人蕭正楠與黃翠如相識10載，結婚6年，依然恩愛甜蜜，惹人羨慕，昨晚（31日）翠如倒數前於社交平台PO了與老公蕭正楠多張合照，相片中二人似乎去了外地旅行，一片草原加上滿天白雪，心情與天空一樣的好。翠如更寫道：「2023，我們的第六年。你說，最近經常想起我們認識的那年，剛剛十年前。那時，我總是駛着一架滿滿刮花痕的四驅車開工，車殼塵土飛揚，車中糟糟亂亂，你總是在想，她真正身份其實是一位地盤女工嗎？然後，你接收了這位地盤女工，也接收了她的凌亂和搗亂。謝謝，婚姻或許就是這模樣了！2024，來吧！讓我們繼續為幸福努力。」網民都留言希望她們繼續幸福甜蜜。

翠如接受東網獨家訪問時，問到2024年希望會有那方面的改變時，她謂：「我希望今年唔好咁論盡啦！過去一年我成日都唔見嘢，今年唔好再唔見嘢嘞！最緊要身體健康就得㗎嘞！（你唔見啲乜？）我成日都唔見嘢，唔知點解，希望記性好啲啦！（咁希望你老公有咩進步？）我希望佢可以將我唔見咗嘅嘢搵番晒出嚟。」阿蕭又謂：「咪搵番晒囉！你唔見咗嘅嘢都係我搵番，一日問我幾次，我銀包喺邊？我電話喺邊呀？」而阿蕭早排患上流感，「好多鼻涕口水，足足病咗3個星期，希望今年大家都健健康康，唔好再病！」