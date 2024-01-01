Winka自揭台上「甩底」真相　Ivy So澄清冇走光

女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）今日（1日）現身沙田馬場，為「2024好運1月1」賽馬日擔任表演嘉賓，一連跳唱三首快歌，吸引大批粉絲到場支持。

首次到馬場表演的她們，直言既開心又神奇：「因為現場夠光，可以好近同好清楚咁見到粉絲。」從未試過投注賽事的她們，透露事前有向經理人請教如何透過觀察馬匹揀選心水：「小賭怡情，買10蚊碰下運氣又可以做善事。」Day笑指粉絲知道她們今日會入場表演，故紛紛向她提供「貼士」：「不過全部都係得一堆數字，所以睇唔明，或者填好晒飛再Send畀我睇好啲，哈哈！」Marf則自爆最近開始學玩Poker，發現負責派牌才是大贏家：「因為有貼士收，試過玩輸咗6百蚊，但做派牌又贏返6百，做派牌睇住大家喺度互相計算嘅樣先係最開心，都聽過人講話農曆年拎少少錢去賭係當轉運。」

提到她們昨晚為維港跨年倒數直播演出期間，Winka短裙內的打底褲鬆脫並單邊滑落，要經理人衝上台救駕，而Ivy So亦出現打底褲其中一邊滑落情況，Winka解釋：「呢條唔係打底褲，我琴晚著裙，將無線咪接收器用條帶箍喺大髀，首歌唱到一半就鬆咗出嚟，所以全程係無耳機下唱歌，之後都喺網上問粉絲有無片段畀我睇返有無走音。」身旁一眾成員即大讚她執生能力強，而Ivy So亦澄清未有走光，因為每次演出都會做足安全措施，加上事前會在公司穿上歌衫試跳，故她們亦未試過走光，Gao與Marf表示因為舞步強勁，最厲害試過跳唱時飛甩接收器。