細女有先天性心臟問題　吳雨霏透露最新情況

歌手吳雨霏（Kary）同初戀男友、有網球王子之稱嘅洪立熙（Brian）2015年拉埋天窗，婚後育有2女1子，幸福美滿，尋日（31日）佢喺社交網發文回顧2023年，並透露自己發緊燒，感性留言：「當我打緊呢段字的時候，我正在床上發高燒發到瘟瘟沌沌，特別感性，在回想2023這個crazy year，發現我用了大半人生才領悟到『感恩』這個課題，以前從來都只有看到最壞或更壞，或一直埋怨，現在終於慢慢學會在無論任何情況，都可以選擇看到好多值得感恩的事情，感恩BB生病期間找到有好醫生醫治，感恩有一班天使朋友為我們祈禱，感恩一個好老公和家人做我最強後盾，現在BB行得走得玩得，是三個仔女之中最多energy的一個。」

吳雨霏透露1半歲細女Noa喺2022年出世嗰陣，發現患有先天性心臟問題，囡囡嘅心臟發現多咗條血管，好在依家病情穩定：「當BB情況慢慢穩定後，我給自己一個簡單目標，就是要幫有需要嘅人，坦白說，有好多時候都不知道怎樣幫，但我同自己講不要想太多，做到就做，盡力而為。每星期都盡量騰空一些時間幫助有需要的學生做功課，或同年青人一起上課，不老土，事實收穫比付出更多，這是最大的歡樂。」好友鄧麗欣同區文詩都有送上祝福，而與佢傳不和嘅楊愛瑾就未有作出回應。