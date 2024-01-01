2024年必歎　全新開幕杜泰日豪華住宿

身為旅客，對新開幕酒店當然想先住為快！踏入2024年多間度假村酒店品牌於熱門旅遊城市插旗，焦點有國際頂級豪華度假村品牌One&Only，剛於元旦在杜拜有旗下首家城市度假酒店One&Only One Za'abeel登場，巴閉之處係設有世界最長全景天空裙樓，內有阿聯酋最長的無邊際泳池外，更有頂尖星級名廚主理的10間新餐廳，噱頭與奢華並重！另外六善（Six Senses）及安縵（Aman）稍後亦分別在日本京都及泰國曼谷開設新酒店，為大家帶來豪華住宿新選擇。

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杜拜：天空裙樓 名廚雲集

位於杜拜Zabeel區的One Za'abeel大型綜合項目，由兩幢分別高67層及57層的大樓，與一個懸空横架在兩幢建築之間、離地面100米的全景天空裙樓The Link所構成。當中的酒店部分One&Only One Za’abeel位於其中一幢大樓之中，共提供229間客房，內部裝潢找來國際知名的DENNISTON建築設計事務所首席設計師Jean-Michel Gathy設計，包括面積約168平方米的特色套房和閣樓式特色套房。不過，最惹人注目莫過於The Link，內裏設有多間世界一流的餐廳、健康設施和娛樂設施，餐廳方面當中6間更是由米芝蓮星級名廚主理，包括由法國廚師Anne-Sophie Pic開設的La Dame De Pic、Paco Morales的西班牙Córdoba料理餐廳Qabu、Mehmet Gürs的Arrazuna土耳其餐廳等。喜歡欣賞現場音樂及觀看雜技和舞蹈表演的你，晚飯後可別錯過到設計時尚且充滿氣氛的Sphere酒吧Relax一下。不得不提的還有橫跨整個The Link屋頂、堪稱阿聯酋最長的無邊際泳池。其他設施另有設在酒店4樓的The Garden潟湖式游泳池及佔據3層樓的大型水療中心等。房租每晚AED2,900起（約HK$6,090）。

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日本：特色水療 融合禪宗

另一個國際頂級豪華度假酒店品牌六善亦將於今年5月首度登陸日本，在京都東山區開設Six Senses Kyoto。東山區乃京都歷史悠久的旅遊勝地之一，妙法院、蓮華王院本堂（三十三間堂）及京都國立博物館等著名景點均位於該區。酒店的外觀及空間找來屢獲殊榮的建築設計公司BLINK Design Group操刀，裏裏外外均充滿現代日式設計風格。樓高6層（地上4層、地庫兩層），共提供81間面積由42至303平方米不等的寬敞客房和套房，呈現簡約又不失豪華感的布置。其他設施方面，除了有兩間餐廳及3間酒吧外，更設有水療中心、健身房、美容室、游泳池及多個庭園，當中的水療中心帶來將日本禪宗文化、酒店招牌治愈手法及健康理念融合起來的體驗，而水療中心的Lounge更兼作商店，出售各種護膚產品和生活雜貨。此外，酒店還有配備了壁爐的多功能空間，以及介紹酒店永續發展措施的地球實驗室。房租每晚HK$9,623起。

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泰國：綠意包圍 招牌餐廳

今年曼谷同樣有重量級酒店落成開幕，指的就是高級度假村酒店品牌安縵首家進駐泰國的都市型酒店及公寓Aman Nai Lert Bangkok。建築樓高36層，坐落在綠意盎然的Nai Lert Park內。其中酒店部分Aman Nai Lert Bangkok Hotel位於9至19樓，設有52間套房，皆擁有開揚的全方位景觀及大露台。酒店同時設有安縵招牌全日制意大利餐廳Arva和日本餐廳Nama，並將設有安縵雪茄俱樂部以及佔地1,500平方米的大型綜合健康中心，後者包含綜合醫療診所、健康休息室和水療中心。至於住宿Aman Nai Lert Residences位於11至28層，共有50套單位，分為一房單位（127平方米）及四房頂層公寓（2,200平方米）等。住戶可使用多種專享設施，包括由專屬廚師提供服務的私人餐廳和酒廊、位於30樓的私人無邊際泳池，以及私人安縵健身中心和瑜伽、普拉提練習室。