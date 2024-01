藝人胡杏兒與丈夫李乘德(Philip)於2015年結婚,至今已婚8年,二人育有3子。杏兒近日與「胡說八道會」姊妹在美國開騷,Philip及3個兒子也有同行到場支持,但他竟忘記了結婚8周年的日子,於是Philip昨日急忙在社交平台上載夫婦二人當年的婚紗美照,以英文留言︰「Oops sorry forgot to say - belated Happy 8th Anniversary Mrs Lee﹗Don't kill me﹗(哎呀,李太,抱歉忘了說 - 遲來的8周年快樂。別殺我!)」更在結尾補上愛的摩斯密碼:「Get Hoi Foon Baat Ngen Aan Kai?!」有網民跪求有識之士拆解,後來有人回覆:「結咗婚八年咁快?」該網民解釋指應是客家話:「我念了好久,我媽媽在旁邊翻譯,我自己念到差不多了,過後就知道了。」隨後胡杏兒亦以摩斯密碼回覆:「Gim man ya ngee chui di dau mui tau」有網民解釋這句話的意思是:「今晚你就知道味道。」二人非常有情趣。