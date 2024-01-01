鮮娛糧｜周華健成2024年第一位受害者　孟子義被網友圍攻

有「Angelababy2.0」之稱嘅內地女星孟子義係上位95小花之一，更於《射鵰英雄傳》劇集中贏得「最美穆念慈」美譽，尋晚（31日）被邀出席江蘇衛視跨年演唱會，當中佢同眾星合唱歌手周華健經典金曲《讓我歡喜讓我憂》時，竟出現嚴重大走音，更成為當晚收視冠軍時段，更被寸爆係「真唱」！

孟子義尋日着上閃石貼身晚裝，靚人靚裙成個公主咁，點知佢一開口就嚇親人，本身冇Solo部分嘅佢，雖然只係跟住其他6位歌手大合唱，不過都蓋唔住佢把甩嘴又突出嘅「魔音」，當鏡頭Take到佢單人大頭時，佢更加係表現慌張咁「瞳孔地震」，事後佢亦急急發文道歉：「對不起周華健大哥，對不起大家，我真的盡力了🧎‍♀️ 新年快樂！ ！ ！」

雖然佢誠心Say sorry，但都難熄網友怒火，當中就有「#孟子義開口嚇死我了#」、「#真是為難周華健了#」等熱搜話題出現，更被網友狂鬧佢明知自己五音不全就唔好接唱歌嘅job，係對周華健最大嘅侮辱，稱周華健成為2024年「第一位受害者」。除了難聽登熱搜，也有假唱登熱搜，當中小花白鹿被質疑假唱，有網民指她的口型跟音樂對不上，而且未舉咪已有聲音，但有網友解釋因為是跳唱，所以一般有墊底聲音，不算得上假唱。

另外，自從發生五月天疑似假唱風波後，內地網民對於假唱尤其關注，有電視台打正真唱旗號，在此前題下專業級歌手與演員的唱功就高下立見，其中台灣天后蔡依林（Jolin）相隔11年再次現身湖南衛視跨年晚會，18分鐘串燒歌曲，全開咪真唱獲得網上好評如潮，大讚她邊跳邊唱，無論氣息或音準均很穩定，誇她「蔡依林教你甚麼是真跳唱」、「實力功底真的太強」，Jolin先後換上綠色閃片裝騷長腿以及閃粉紅露腰舞衣，跳唱多首金曲包括《馬德里不思議》、《日不落》等，令現場氣氛高漲，掀起全晚高潮。

除Jolin以外，有「小巨肺」之稱的歌手鄧紫棋（G.E.M.）同樣獲讚，她將演唱會舞台搬上江蘇衛視跨年晚會，獻唱《灰狼》、《摩天動物園》、《來自天堂的魔鬼》等，全程飆高音無難度。而另一天后孫燕姿則現身內地網上視頻平台的跨年晚會，連續唱出《神奇》、《逆光》、《綠色》及《逃亡》，令樂迷聽出耳油，網民紛紛跪求她早日開演唱會。

同樣都是跨年活動，台南這邊就真的有驚喜，因為大會竟然邀請到韓國爆紅的金世正到場。金世正除了演唱新歌《Voyage》，劇集《社內相親》OST 《Love, Maybe》外，最驚喜就是與周興哲合唱《永不失聯的愛》。大家聽聽，她的國語非常標準，不說你可能不知道她是韓國人吧。