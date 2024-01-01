中年好聲音2︱黃劍文自揭悲慘身世　洋葱攻勢奪全集最高分

無綫節目《中年好聲音2》昨晚（31日）播出《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》下半場，經過一輪激戰，黃劍文與譚輝智同樣奪得87分，成為昨晚一集最高分兩位，上集獲得95分的安雅希則獲頒MVP，至於，周碧嘉和袁思樂同樣獲得77分被淘汰。

黃劍文獻唱《愛很簡單》，原來身世相當可憐，沒有見過親生父親的他，年幼時更與母親關係生疏，一直由公公、婆婆和阿姨照顧長大：「喺幾歲時阿媽再嫁，但後父唔想我嗌阿媽做阿媽，要嗌阿媽做阿姨，曾經因為嗌阿媽做阿媽，咁就做錯咗，從此我冇再喺呢個家庭出現，冇得再一齊去旅行。」

劍文年幼時為了和媽媽親近一點，試過淋雨令自己生病，令自己可以見到媽媽。長大後與媽媽感情變好，放工後會陪她飲酒，當時好享受，可惜好景不常，在劍文26歲生日時媽媽卻自殺身亡：「26歲生日時，生日前一日打電話同佢講，話多謝你咁多年照顧，同埋講我愛你，我就逼佢同我講番我愛你，當時佢都話我都愛你，但我好感恩有個咁嘅機會，之後喺我生日過咗第五日，佢就離開咗，我覺得我做咗，所以冇咗個遺憾，起碼同媽媽講咗一次我愛你。」媽媽離開之後，劍文有段時間感到好失落，之後決定離開香港流浪4年：「好感謝有音樂去醫治到我嘅難過。」

譚輝智獻唱《深深深》時透露年輕時在外地讀寄宿學校，12歲時經常聽這首歌，在宿舍會聽到喊，因去到當地不會英文，故經常聽這首歌。輝智深情演出最終獲得87分，張家誠說：「你唱我好穩定，但就冇驚喜，我覺得同原裝冇咩分別，呢個係一個優點，亦都係一個缺點，呢個階段你用呢個方法去比賽係冇問題，但你想贏就要諗多少少。」至於MVP獎項則落在上集獲得95分的安雅希手上，這次是她第二度獲得MVP。