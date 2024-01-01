洪永城自薦做媒人　搵籃球員幫蘇皓兒相睇

藝人洪永城（Tony)、蘇皓兒、羅天宇和周志康等人今日（1日）作為HERO明星籃球隊成員受邀出席明星籃球賽對戰中聲明星籃球隊。

Tony笑言打籃球的資歷已有40年：「因為我兩個月大就開始打籃球。」又大讚蘇皓兒籃球技術好，透露一班籃球隊友會不時相約一起打波，所以隊友之間默契十足，並指喜愛做運動的女生十分吸引。隨後Tony更提議蘇皓兒可以和有「籃球女神」之稱的譚旻萱（Mandy）來一場「女神」之間的大對決，較量球技，蘇浩兒聽後表示會想和同項的任何人合作。

問到昨日除夕夜他們如何度過？Tony指昨晚與老婆、孩子平靜地過了2023最後一日，沒有特別：「人一開始邁向4字頭，就會進入呢個狀態。」而在旁的蘇皓兒附和，指自己接近30歲都已經是這個狀態：「我已經10幾年冇約過朋友出去倒數（冇男仔單獨約你？）尋晚同一班中學朋友出去食飯。（新一年有冇諗住衝姻緣？）事業為重，姻緣隨緣。」洪永城即即推薦了現場一位外貌英俊年輕的得分後衞，而且是職業籃球員給蘇皓兒，但蘇皓兒指要慢慢觀察，不能憑藉一場波就決定：「如果有相同興趣，又鍾意打籃球嘅當然會加分。」至於工作，蘇皓兒稱最近有幾套劇集正在商談當中，而Tony則指會一邊處理自己護膚品牌的生意，一邊等待工作機會。

同場的羅天宇和周志康表示對比新人，他們算是元老級球員。又指待會要與中年好聲音成員對戰有信心，不過最重要是大家一起打籃球開心。周志康又謂雖然之前工作上和《中年好聲音》他們有合作，但打籃球是第一次。他還提到經常與羅天宇約打籃球聯誼，最近他們在聖誕節就一起相約交換籃球用品禮物，並開玩笑地說他會將不需要的物品拿出來交換。

講到他們都有份參與的無綫新劇集《旁觀者》，分享了他們會有一場對手，周志康又指他的角色在劇集中不是最壞：「因為套劇入面太多壞人。」新年願望，周志康言希望身邊朋友大紅大紫，羅天宇就想在工作上有突破機會。