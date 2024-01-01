Range Rover首款純電動車進入測試階段

Jaguar Land Rover(簡稱JLR)集團最近傳來好消息，指旗下Range Rover車系的首款純電動車Range Rover Electric，經一年的虛擬開發，首批實體原型車已製造出來，並已開始在由瑞典到杜拜、攝氐-40度至50度之間不同的道路上進行測試，共預告最快有望2024年的下半年推出市場。

全新Range Rover Electric將跟2021年推出第5代Range Rover車系為基礎打造，跟其他家旅族成員一樣同建基於靈活的MLA模組化縱向底盤平台，並將提供媲美旗艦版Range Rover V8的卓越性能、牽引力、全地形能力，當然還可涉水深達850mm。最大不同當然是車載會是全新純電動力驅動系統及配備800V高電充滿架構。至於外觀，從廠方釋出的幾張圖片來看，全新Range Rover Electric換上更趨密封設計的新款面罩，腳下輪圈蓋裝飾更特別標有EV字樣。