叱咤︱張敬軒奪至尊歌曲！Marf魏浚笙拎生力軍金獎

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚在亞博舉行，張敬軒憑《隱形遊樂場》奪叱咤樂壇至尊歌曲大獎。邱彥筒（Marf）、Nancy Kwai和何洛瑤（Sica）獲得《生力軍女歌手》金銀銅獎，獲得金獎的Marf表示：「多謝公司五位金花，照顧我嘅任性同堅持，因為自由度多咗會好任性，多謝家人同粉絲支持，所有幫我嘅歌同MV創作人，多謝COLLAR，令我可以好安心踏上Solo之路，希望你哋都可以一齊感受呢個緊張一刻。」而Nancy Kwai則表示近年涉獵多個範疇，並感謝各界給予她機會。至於Sica上台後搞笑表示：「原來喺呢個位睇嘅風景係咁，好開心，媽咪我上電視喇！」她又指獲獎不是她一個人公勞，自己仍有很多不足，多謝公司和所有粉絲，我好鍾意廣東歌，亦都好鍾意林家謙嘅歌。」

樂壇新力軍男歌手金、銀、銅分別由今年的超級新人魏浚笙（Jeffrey）、聲夢歌手林智樂及P1X3L的成員葉振弘（Marco）奪得。司儀森美宣布Jeffrey獲獎時，形容對方：「諗起佢個樣唔想播佢啲歌，佢做嘅歌好過佢嘅樣，希望佢做多啲好過佢嘅樣嘅歌，佢係差啲畀個樣耽誤咗嘅歌手。」而Jeffrey上台時只顧攞貓紙，忘記從森美手中攞獎，非常搞笑，當他接過獎後，森美幫忙舉起貓紙讓Jeffrey照讀，Jeffrey除了多謝公司及幕後工作人員外，他再次公開多謝女友兼經理人Evelyn，並高呼：「I love you」，直率表白聽到森美眼到突。

銀奬的林智樂稱由頭到尾無想過得獎，他解釋：「因為幾日前求咗支下下簽，唔開心咗幾日，上呢個台係我其中一個願望清單，我冇諗過第一年就入到仲攞埋銀獎。」而Marco繼新城之後，今日同樣因病未能出席，由兩位隊友代領，並代表致詞：「多謝大會、公司、好多謝大家，我幫你多謝埋你父母，你快啲返嚟。」他們大讚Marco叻仔：「有睇佢準備今年兩首歌，佢成熟咗好多，佢好專注想做好音樂，希望大家畀多啲支持佢。」

另外，新力軍組合金、銀、銅分別由Beanies、XiX及N9奪得，發表感言時N9成員潘宗孝向隊友游學修表白：「就算你有女朋友我都想同你講聲我愛你。」並錫了游學修一啖。至於XiX對獲獎表現驚訝，她們上到台即說：「Oh My God！冇諗過，真係超級驚訝一定會記住。」而金獎的Beanies說感言時帶哽咽，她們謂：「多謝自己，來年會繼續努力唱多啲好歌，大家永遠都係最佳隊友。」5位成員獻唱時太激動，初時有點甩咀。

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）憑《Little Magic》首次獲得《專業推介．叱吒十大》第10位，以湖水綠蛋糕裙密實造型上陣的她，直言對首奪歌曲獎，感到不可置信：「之前聽新聞講話可能會得到其中一個獎，真係天荒夜譚，完全冇諗過，呢個機會好難得，好多謝播過我歌嘅DJ朋友，愛錫我嘅所有朋友，希望大家畀多啲時間，畀多啲機會我做多啲唔同嘅歌畀大家，祝大家身體健康，開開心心。」

陳健安（安仔）憑《仍然是那個少年》獲得「叱咤十大」第七位，傷了十字靭帶的他，由工作人攙扶上台，安仔領獎時激動表示：「今次係我以個人身份踩上呢個台，多謝叱咤無論組合定單飛一直咁支持我，今日我阿媽都嚟咗，多謝粉絲，發生咩事都好，唔好死，唔好畀人睇死，要爭氣，唱歌！」

女團Lolly Talk的歌曲《一把火》獲「專業推介吒咤十大」第五位，她們以粉紅配白色的露腰及短裙造型上陣，上台時表示：「好開心將內心一團火話畀大家知，我哋每出一首歌都好似一塊拼圖，成就我哋嘅勇氣同一把火。」其中部分成員表現激動。

而第四位由RubberBand的《不如散步》獲得，他們稱：「我哋好趕，剛由九展開完自己音樂會，首歌係今年專輯入面一首好驕傲嘅歌曲。我怕趕唔切唔可以親口講聲多謝電台，我哋有時走得快有時走得慢，但各位DJ都陪住我哋。」其中泥鯭就多謝三位好隊友，他們又趁準備音樂器材空檔呼籲大家支持實體碟。