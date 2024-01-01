乳量級女郎　打響名堂

乜嘢叫做「乳量級女郎」？呢個稱號唔係亂噏㗎，因為佢係來自美國嘅性感網紅兼模特兒Laci Kay Somers嘅專屬外號，當中其實事出有因，如果想知道的話，就唔好走開睇埋落去喇！

MMA格鬥家

現今性感網紅有好多種，有專着內衣影寫真嘅內衣網紅，亦有專影比堅尼寫真嘅水着網紅，仲有好似呢位出生於美國三藩市、以一身健美體態兼造型性感嘅健美網紅Laci Kay Somers。雖然佢經常喺社交帳號分享健美嘅心得，更憑住超火辣嘅寫真照獲得相當高嘅吸睛度，除此之外，佢係一位性感模特兒，同時亦要係一位MMA格鬥家嚟添！

喺高中時期，佢唔單止係高材生，亦係運動健將，其中拳擊更係佢嘅最愛。Laci解釋因為自細受屋企人薰陶，便愛上拳擊呢項運動，因此喺高中開始便接受拳擊訓練。大學畢業後，佢便投身MMA格鬥運動，並憑住高超格鬥技及迷人外形，不但贏得極高人氣，更吸引到男士雜誌嘅注意，搵佢拍攝一系列大尺度寫真，從此展開性感模特兒嘅事業。

強強聯手

喺模特兒事業初期，佢仍繼續格鬥事業，只係經常受傷嘅佢卻影響模特兒工作，喺兩者難以兼顧，加上長期受傷患困擾下，2017年決定淡出格鬥界，除咗專注模特兒事業外，佢亦踩入娛樂圈，客串演出多套電視劇及電影。

不過講到知名度，卻始終及唔上佢拍所影嘅一系列大尺度寫真，為咗更有效利用自己性感形象吸金，佢喺2021年開始積極發展性感網紅工作，露肉度愈嚟愈高，人氣就愈嚟愈勁，及至今日佢嘅粉絲已突破1,226萬，相當厲害！不過高人氣並未阻止佢對大尺度嘅挑戰，近期佢孖住36H天后級脫星Angela White拍攝一系列火辣辣寫真，同時喺個人OnlyFans帳號分享限制級影片，兩位乳量級王者合作，未來人氣可望再創高峰。

Profile

出生地：美國三藩市

身高：170cm

三圍：38G-25-36

擁有一對38G爆乳嘅Laci，唔單止喺擂台上打得出色，跟爆乳脫后Angela White合作拍攝寫真，「峰」頭一啲都唔輸蝕！雖然限制級影片要會員至有得睇，但佢喺社交網分享嘅寫真相，已足夠視覺享受呀！