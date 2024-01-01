叱咤歷史時刻！張敬軒奪我最喜愛的男歌手

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚（1日）舉行，林海峰頒發「我最喜愛的男歌手」前例必大講篤棟笑一輪，他先問大家；「我喺兩星期前綵排咗個頒獎環節，有冇人睇過？全部人都睇過，咁介唔介意睇多次？」他隨即介紹出我最喜愛的男歌手五強張敬軒，並說：「張敬軒入行22年，攞無數咁多個獎，但我最喜愛的男歌手佢只喺2014年攞過一次，以下首歌送畀軒公。」其中一句歌詞是「努力軒公應該有獎」，他再謂：「2014年前佢嘅勁敵係前輩，當前輩走晒，佢就成為我最喜愛的男歌手，跟住佢好努力，努力嘅回報係一個又一個更強勁對手，2019年張敬軒遇上海嘯，呢個係演藝人協會會長古天樂，我見到個名，我爆咗四個字『有冇搞錯』，工作人員回咗我4個字『樂迷投票』，所以當年我頒畀個影帝，到2020年，佢面對另一樣厄運，係香港社區爆發最大流行，MIRROR大流行，所以姜濤連續攞咗2年，之後係Anson Lo，當日我見到台下你身邊好多個MIRROR成員，我心諗莫非要連Frankie攞埋獎先到你，咁要等12年先到你，但點知今年又爆出個尹光，你已經係軒公，有乜理由關愛座都要讓畀人，但你無法，有乜理由長江前浪畀前浪推，個前浪係叫AI尹光，人點同高科技鬥。」林海峰指有反思自己是否玩得好過分，但堅持會繼續會玩下去：「可能你今日畀人玩緊，會問個天係咪玩緊我，但你唔氣餒再玩下去，好似張敬軒咁有玩未為輸，佢從來冇講過唔好玩我，佢玩好佢音樂，唔怕輸繼續玩，十年，十年磨一劍。」他宣布今年由張敬軒相隔10年獲我最喜愛的男歌手。

張敬軒在台上發表感言時，以謙卑的心感謝投票給他的歌迷和朋友，他說：「我好少喺公開場合多謝佢哋，要多謝MIRROR嘅粉絲，見到我社交平台嘅追蹤都係佢哋成員嘅樣。」他又指廣東樂壇都是「一家人」，盼大家齊心協力做好香港樂壇：「好多謝推我上呢個台嘅人，喺街站投畀我嘅香港市民同網民，尤其我啲粉絲，畀呢個肯定我，時代變遷，同我一齊入行嘅歌手一個一個咁少，有好多新面孔，惟有對呢行業世界有強烈嘅好奇心，先可以令我進步發展，作為廣州人喺香港打拼23年，由接納到相信我，係城市畀我嘅祝福同信任，新一年我會帶呢獎項報答呢個城市嘅人。」而賽前被視為大熱的藝人尹光雖然捧蛋未有獎項，但仍坐足全晚相當有體育精神。

人氣男團MIRROR晚上以大熱姿態在《叱咤》頒獎禮上獲得「我最喜愛的組合」，12子在台上勁歌熱舞，台下粉絲尖叫聲不絕。隊長Lokman分享得獎感言時，感謝投票給他們的鏡粉，同時感謝公司和音樂團隊，他又表示：「喺23年MIRROR成員有好多作品，包括電影、劇集、舞台劇、開個人音樂會等，但係以音樂組合嚟講就爭少少；23年有好多『我』，好少『我哋』，24年我哋一齊做演唱會，會去唔同地方見fans，我哋應承大家會做更加多作品。」