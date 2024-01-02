【是日通勝】

農曆十一月廿一

癸卯年 甲子月 乙丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：栽種、冠帶、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：黑色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：判斷力弱，做事要小心，否則有破財風險。

金牛座：對伴侶應多點體諒和包容，要求別太苛刻。

雙子座：愛情運不錯，但事業運平平，需醒醒定定。

巨蟹座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

獅子座：人怕出名豬怕肥，炫耀幸福容易惹人妒忌。

處女座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

天秤座：健康存隱憂，亂吃保健品有可能弄巧成拙。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

山羊座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

水瓶座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）羊 是非多

鼠：謀事易成功，需好好把握，加倍努力。

牛：處事不可以固執己見，求財還需慎重。

虎：偏財運不錯，但投資要懂得見好就收。

兔：情緒易受影響，不利交友或與人合作。

龍：借貸需謹慎，避免因財務糾紛惹麻煩。

蛇：異性緣佳，適合約會交友，易有得着。

馬：財運一般，謀事要有耐性，不可急躁。

羊：是日沖煞，要多體諒伴侶，避免爭執。

猴：思路清晰，有利辦理重要事務或決策。

雞：人緣好、桃花旺，但要控制應酬支出。

狗：待人宜寬和，保持低調，勿挑起衝突。

豬：運勢平穩，做事按部就班，成功在望。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

貴人（三）

究竟貴人坐在何支為最佳？相信最理想便是在日支了。但貴人未必一定可以坐下在日支，有時在年支、月支及時支，有些玄學家認為最理想的位置是年支及時支，因可以首尾相顧也。

在四柱之排列而言，若年支為貴人，可以代表祖上有力，可以叼祖上之光。月柱代表父母兄弟，故月支有貴人，即表示得父母兄弟姊妹之照顧幫助。日支為貴人，日支為夫妻宮，那麼便可以得到配偶之助力，起碼可以旺夫及旺妻了。時柱為子女宮，如時支有貴人坐，便表示有了子女之後，自己的運勢向上，子女旺到自己，又或子女孝順，能照顧自己，可以老懷安慰。

依照天乙貴人歌分五行而言，甲戊庚牛羊，甲木見丑未，土為財星，戊土見丑未土為比劫，庚金見丑未土為印星，乙己鼠猴鄉，乙木見子水為印星，乙木見申金為官星，己土見子水為財星，己土見申金為食傷星，丙丁豬雞位，丙丁火見酉金為財星，丙丁火見亥水為官殺星，六辛逢虎馬，辛金見午火為殺星，見寅木為財星，壬癸兔蛇藏，壬癸水見巳火為財星，見卯木為食傷星。