星玄｜同Edan嘴對嘴　盧瀚霆人氣增長贏姜濤

今日係1月2日農曆十一月廿一，今日幸運星係巨蟹座，事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)就係巨蟹座，對佢嚟講2023年可以話係豐收嘅一年，唔單止出咗好多首歌，又拍劇同電影，多線發展之餘，仲開設埋個人品牌做老闆，全年做到無停手，Anson Lo事業運好到不得了，記得要抓緊時機追尋夢想呀。

早前網上公布全球百大型男，當中Anson Lo排第39位，雖然係咁，但於2023年社交平台人氣增長中，Anson Lo卻是增長得最多嘅藝人，共逾18萬個帳戶追蹤，遠遠拋離另一人氣王姜濤，張敬軒亦只增約11萬。

此外，由人氣男團MIRROR作主導嘅旅遊節目《MIRROR Time》，12字齊齊遠赴澳洲，Ian因身體問題未能與11位好兄弟坐熱氣球升上半空，惟有留在地上等候。「大表哥」Stanley（邱士縉）於社交網上載乘坐熱氣球的畫面，誰料畫面卻驚見Anson Lo先抱着Edan，隨後2人咬耳仔傾偈一幕，就疑似「咀對咀」親吻，睇到一班「登神CP」嘅粉絲都興奮大叫：「好甜啊！」

至於是日最旺生肖係雞，人緣好，桃花旺，但要控制應酬支出。范冰冰就係屬雞，自經歷完逃稅風波後就轉戰國際，一出返嚟冰冰就獲邀出席唔同嘅時裝周同電影節，12月中所發布嘅「2023年全球10大名人最佳紅氈造型」，冰冰憑竹林虎嘯戰袍造型，成為唯一入榜嘅亞洲明星，可見佢嘅人緣同魅力依然高企。