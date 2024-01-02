為捲入舊愛爭議致歉　朴敏英想回到過去：會更愛錫自己

韓星朴敏英與羅仁宇主演的tvN新劇《和我老公結婚吧》昨晚（1日）開播，2人下午出席發布會。

劇集講述朴敏英飾演的女主角患上末期癌症，她親眼目睹老公與好友發展婚外情之後慘遭殺害，她死後穿越回到十年前27歲的時候展開新生活。朴敏英指為了演繹癌症病人的角色，用只飲運動飲品的方法減到81磅，坦言這並不是健康的減肥方法，叫大家不要學。她指在拍畢死亡的戲份後，劇組給了她2星期增肥：「因為食量變得好小，所以增磅反而好難，但我是抱着高興的心情去做。」

問到如有機會回到過去，會想做甚麼？朴敏英說：「我在20歲開始幾乎每天都在工作，沒有休息的時間，如果有機會回到過去，我會給自己一些空檔時間，會更愛錫自己，去旅行和經歷很多好的事情。」

而前年9月朴敏英被爆曾與富豪姜鍾賢拍拖，姜鍾賢被韓媒揭曾捲入詐騙及造市案，即使朴敏英已於對方分手，但仍傳召調查，她今日在發布會上坦言去年是身心都非常疲累的一年：「我曾經懷疑自己能否拍這部作品，但當時導演打電話給我。」她特別向喜歡和珍惜她的人道歉，承諾今後會成為沒有爭議的演員：「過去20年我都希望成為一個令人自豪的演員，我現在覺得非常後悔，我正努力回到本來的樣子，請大家多多關注。」