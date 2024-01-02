叱咤︱陳蕾嗌英雄莫問出處　失戀唔等於失意

亞視出身的陳蕾於剛過去的「叱咤樂壇頒獎禮」上成功登頂，尤其首次獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。慶功宴上她受訪開心表示：「全晚4個獎，都真係唔知有冇下次，要攬晒啲獎座影多啲相。（意料之外？）梗係啦，所以都未反應過嚟，同埋我懷疑公司同事專登嘅，兩個女歌手嘅個人獎項，都成日同我講應該唔係我，所以唔使太緊張。」

她坦言得獎後被安排高歌時，會較緊張大會究竟揀選了自己哪首作品作即時獻唱：「梗係啦，你攞咗獎都要真係做好個表演，人哋先會認同你，我覺得自己喺叱咤舞台都仲係欠缺經驗。（諗住點慶功？）嚟緊3月就演唱會，除夕跨年我都喺屋企彈琴過咋，所以即使慶功都唔會太盡興，真係要養聲。」

至於與同於廣州出生的張敬軒齊齊成是晚大贏家，陳蕾認真表示：「我睇佢攞獎都好感動，比自己得獎更加感動，佢真係值得。（網民話即使係亞視出身都可以登頂。）英雄莫問出處嘛，依家好多優秀嘅演員或行內人才，都係喺呢個電視台出身。（嗰時真係窮到連的士錢都畀唔起？）係每跳一下錶我都好肉痛，當時又細個呢。（依家愛情失意、事業得意喎。）冇失意，係最好嘅安排，冇乜太大不了啫，每個人都會經歷（失戀），你哋都見到我嘅狀態好好，原來我遇到一啲別人眼中認為失意嘅事，我都可以咁平靜。」

至於馮允謙憑歌曲《收到收到》獲得「叱咤十大」第9位，而其負責作曲的《世一》則獲第8位，教他開心不已：「冇諗過今年有機會上台，因為去年根本派唔夠歌，不過就過咗好豐富嘅一年，又開騷又做導師。雖然得奬可能唔及以往，但得着好多。（搵多咗錢？）唔肯定，不過真係得到好多經驗。我已經寫咗兩、三首歌喇，今年一定會出多啲新歌。」

他又坦言作曲給其他歌手，倘若得獎自己的滿足感非筆墨所能形容：「作為唱作人真係想寫多啲好歌畀大家，我有個心願，希望嚟緊有日十大歌曲中，可以有3、4首係出自我手筆，呢個係我嘅目標。」