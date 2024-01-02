叱咤︱張敬軒謙稱拎獎係做善舉　自爆同彪漢靚女玩

歌手張敬軒（軒仔）昨晚（1日）在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》擇下「至尊歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」兩個大獎，認真威水，而「我最喜愛的男歌手」是軒仔時隔10年再度奪得的獎項，軒仔說：「唔認為相隔好耐，每個人行嘅路和目標唔同，好似馬拉松，十年可以說是一個全馬，最重要這個獎項對我來說是目標而不是指標。」他不會認為得獎就等如最受喜愛，因為有好多受喜愛的男歌手沒有入圍，粉絲才將票投給他：「集腋成裘好似做善舉，成為我呢個中年男人的僥倖，成就我2024年贏在起跑線。（奇招拉票成功？）其實是疫情下令我在工作上學會了很多的變化。」軒仔自認不算最勤力，之前拉票是不想悶，榮幸自己在最好年代出世，當時頒獎禮氣氛好好，至於現在焦點落在爭獎上，他覺得5個單位是「As One」，都是樂壇一分子，並不存在爭獎。他亦冇想過不再攞獎，笑言不攞獎並非公司文化，但爭氣也非要與人為敵，只會盡量爭取更多。

他說：「我是想講畀自己知，以前音樂時代或現在流量時代，我用心機做可以搵到小天地，因為我貪玩，又搵到食幾好，現在我與新團隊玩，有班新人小妹妹轉數好快。（簽為旗下藝人？）佢哋癲癲喪喪，彪漢型和靚女都有，要玩創新。（你做經理人？）唔係，此生唔做經理人，你睇我經理人冇得瞓，有壓力肥，因為粒星不聽話。」軒仔自言事業有趣味十分重要，指胡楓和尹光是他的指路明燈，笑言若70歲仍拿到至尊歌十分有型。很多人說獎項要讓給後輩，自己也是受益人，他稱這兩年已很少角逐個人獎項，但作品獎對他的團隊是很重要的加冕。

另外，他視「至尊歌曲大獎」為指標獎項，故能得獎好大滿足，揚言可開香檳慶祝，獎項同時是給團隊和粉絲的交代。《新城勁爆頒獎禮》當日軒仔因在澳門開騷未能出席領獎，他表示澳門騷未完，還有4場演唱會及2場歌迷生日會。