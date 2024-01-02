叱咤︱Frankie拍拖未帶阿嫂見人　姜濤失「最喜愛」冇失落

人氣男團MIRROR昨晚（1日）於「叱咤頒獎禮」，再次獲頒發「我最喜愛組合」，這是12子第3次獲得該獎項，受訪時隊長Lokman代表說：「多謝大家嘅愛戴，真係希望遲啲會做多啲團隊嘅工作啦。（話口未完聽日（2日）MIRROR出新歌啦。）係，記住留意，今次歌種就熱力澎湃，簡單講勁，MV好睇，係新一年出嘅團歌。」由於今次錄音時間較趕急，加上眾人要忙於演唱會綵排，Lokman表示：「所有成員都喺錄音上花多咗額外時間，而排舞時就因為流感厲害，大家輪流唔舒服，辛苦少少囉，總之滿布打噴嚏同咳嗽嘅聲音。」難怪他們笑言近日特別保重身體，經常提點彼此戴口罩，Lokman更透露自己曾連續發燒4日：「惟有運用隊長嘅職權請病假囉，唔係做隊長做嚟做乜，哈哈！」

談到Ian成為團中首位勇奪男歌抙獎的成員，他表示：「好開心，多謝大家，自己出歌同MIRROR嘅團歌好唔同，我喺唔同方面都可以學習，所以好感恩。」至於被傳蜜運中的Frankie則大方回應：「我係拍拖，對方係圈外人。（開始咗幾耐？）等大家相處舒服啲再講啦。（其他兄弟見過你女友未？）都係嗰句，我哋舒服啲之後，佢哋就見到㗎喇，依家都未習慣嘛。」

姜濤與Anson Lo敗給張敬軒，失落「我最喜愛的男歌手」，姜濤直言：「冇失落，我哋每個成員對得獎都係抱住隨緣嘅心態，得獎係bonus囉。」Anson Lo接口：「有獎攞梗係高興，但冇都唔會唔開心，任何人攞獎都應該戥佢高興。」對於林海峰於台上曾爆有歌手叫他「唔好再玩我喇」，姜濤笑說：「應該係講緊我，每次我都驚，但又期待佢又有啲咩（招數），佢一出嚟氣氛就好唔一樣。」Anson Lo即接口：「我都好接受佢任何嘅幽默方式，佢玩唔玩我，我都好ready。」至於昨晚唱歌再沒有像去年般衝落台，姜濤直言：「成長咗嘛，希望自己表現得好啲。」

另外，Stanley被發現慶功宴上看似不適，他解釋：「只係身邊好多美食，而我要戒口，趴喺枱唔睇，咪冇眼屎乾淨盲囉。（咁忍得口？）我依家窮淨得副偈咋，練到最高境界，操肌唔騷畀大家睇，哈哈！（你唔教姜濤減肥？）有啲人識用自己方法減啦，佢都瘦咗好多啦。」至於受傷舞蹈員阿Mo日前能請假短暫外出，Lokman簡單回應：「我哋知道，都戥佢開心。」