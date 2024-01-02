楊紫瓊晒BB腳仔相嗌奇迹　網友驚訝：2024年做媽咪？

享譽國際影壇嘅61歲馬來西亞華人女星楊紫瓊，去年於奧斯卡金像獎中勇奪「最佳女主角」，成為奧斯卡首位亞裔影后，之後即與拍拖19年嘅法國富豪男友Jean Todt，於去年7月喺瑞士結婚。今日（2日）楊紫瓊突然公布重磅喜訊，佢上載咗一張用手掌托住BB腳仔嘅相，又留言：「2024年第一天的奇迹，我們真的很幸運，無法言喻我為這個禮物感到多麼高興。（A little miracle on the first day of 2024 ❤️✨ we are so truly blessed… can’t tell u how happy I am for this very very special bundle of joy ❤️✨）」因為佢冇表明孩子屬於邊個，以佢61歲之齡生B實在令人驚訝，因為有網民估計係佢繼子Nicolas Todt嘅BB，亦有人懷疑楊紫瓊搵代母產子，誕下元旦B。

稍後，有「黑珍珠」之稱嘅英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）留言恭喜：「恭喜晒紫瓊及Jean！（Congratulations Michelle & Jean on your beautiful bundle of joy！）」