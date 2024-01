楊紫瓊晒BB腳仔相嗌奇迹　網友驚訝：2024年做媽咪？

享譽國際影壇嘅61歲馬來西亞華人女星楊紫瓊,去年於奧斯卡金像獎中勇奪「最佳女主角」,成為奧斯卡首位亞裔影后,之後即與拍拖19年嘅法國富豪男友Jean Todt,於去年7月喺瑞士結婚。今日(2日)楊紫瓊突然公布重磅喜訊,佢上載咗一張用手掌托住BB腳仔嘅相,又留言:「2024年第一天的奇迹,我們真的很幸運,無法言喻我為這個禮物感到多麼高興。(A little miracle on the first day of 2024 ❤️✨ we are so truly blessed… can’t tell u how happy I am for this very very special bundle of joy ❤️✨)」因為佢冇表明孩子屬於邊個,以佢61歲之齡生B實在令人驚訝,因為有網民估計係佢繼子Nicolas Todt嘅BB,亦有人懷疑楊紫瓊搵代母產子,誕下元旦B。

稍後,有「黑珍珠」之稱嘅英國超模娜奧美金寶(Naomi Campbell)留言恭喜:「恭喜晒紫瓊及Jean!(Congratulations Michelle & Jean on your beautiful bundle of joy!)」