連皮食奇異果　新年變女神

新一年要有新目標，「希望成功減肥瘦身」肯定被不少人列為今年的重要任務。想事半功倍，當然要找個好榜樣照辦煮碗學習一番。最近擔任台灣新綜藝節目《全員請上車》主持、出道時被封為「宅男女神」的大元，便靠食連皮奇異果減掉12公斤！究竟味道酸甜、被喻為「水果之王」的奇異果對收身有何益處呢？請來Nutrition Point註冊營養師Jim Lau拆解箇中關鍵，並提供相關的健康食譜，讓大家2024年齊齊變女神。

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高纖低卡 通便減脂

獲得「水果之王」美名的奇異果，其好處自然多不勝數，Jim謂這款水果含有熱量低、維他命C很高的優點，他說：「每100克奇異果的熱量僅約56卡，但所含的維他命C卻高達90毫克，比檸檬高出1倍，能增強身體免疫力。」與此同時，奇異果所含的豐富膳食纖維，更成了減磅的關鍵，Jim解釋：「以綠奇異果為例，當中的不溶性和水溶性膳食纖維是3：1的理想比例，能幫助腸臟蠕動，讓便秘人士排便暢通，從而達到減少肚腩、控制體重的效果。」Jim續指進食奇異果能增加飽腹感，從而減少攝取其他食物的熱量，對想瘦身人士來說絕對係恩物。就算沒有減肥需要，奇異果含有多種維他命與葉酸、鉀等微量元素，對於穩定血壓和預防心血管疾病同樣有幫助。

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連皮享用 營養更高

於互聯網搜尋，會發現利用奇異果減肥的方法多不勝數，網上便流傳一個大熱的「14天奇異果減肥法」，指連續14個晚上吃一個奇異果加一杯清水，就能有效減肥，有網民實測後，腰圍成功減掉5厘米。Jim指此方法對於排出囤積身體的毒素十分見效，他解釋：「在晚餐後進食奇異果，其水溶性和不溶性膳食纖維會在腸道內發酵，從而增加大便的分量來達致減肚腩及減磅。」並謂食用士多啤梨、香蕉亦能達到相同效果。Jim強調奇異果皮同樣含有豐富營養，連皮一同食用的話，所攝取的纖維素更會多出五成，不過吃之前一定要清洗乾淨，用湯匙把表皮的絨毛刮走，確保食物衞生安全。惟他不建議16歲以下、或患有吞嚥困難的人士進食高纖的水果皮，以減低哽咽風險。

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吃對時間 幫助消化

奇異果屬於高維他命C的酸性水果，Jim建議在午餐後、晚餐前進食，最佳食用時間為下午1時至5時，他解釋指：「身體會在進食第一餐後分泌胃酸，若空腹吃奇異果，或會引致胃液反射，令胃酸分泌過多，如果本身患有胃酸倒流、胃潰瘍等疾病，則有機會因此引致胃部不適。」他補充，若午飯後進食奇異果，當中的維他命C能幫助消化食物，身體亦能吸收更多鐵質。因此，大部分人都適合吃奇異果幫助瘦身，惟患有腸道疾病的人士，應特別注意進食奇異果的時間。他又提醒這款水果含有高致敏原，不建議患有食物敏感的人士嘗試進食，至於正在服用胰島素的高血糖患者、受幽門螺旋菌感染的人士也應避免。

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女星示範 減肥有效

由於奇異果益處甚多，不少女星都會吃奇異果保持身材，曾是台灣女團Popu Lady成員之一的大元，剛出道時身材圓潤，體重一度飆升至56公斤，為了身材變得苗條，她除了積極做運動瘦身之外，更會每日吃兩個不削皮的奇異果，增加水分的攝取和身體代謝率，最終成功減掉12公斤。另外，現年40歲的台灣女神陳妍希，即使已經育有一子，但皮膚依然透亮到發光，更減走招牌包包臉，秘訣同樣也是連皮一起吃奇異果，幫助身體去水腫、減肚腩，達到瘦身效果。

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3日奇異果減磅餐單

雖然奇異果高纖低脂肪，但天天吃還是會容易生厭，因此Jim為大家制訂了一份3日瘦身餐單，能配合奇異果減肥，菜式又富有變化，讓大家不用捱餓自然變瘦。

Day1

早餐：草莓藜麥片杯

午餐：烤雞沙律配粟米粒

下午茶：一杯乳酪

晚餐：烤鱈魚扒配西蘭花

飯後：一個奇異果

Day2

早餐：奇異果香蕉奶昔

午餐：免治瘦豬肉意大利粉

下午茶：10粒果仁

晚餐：烤雞胸肉配燉西蘭花

飯後：奇異果切片當作甜點配一杯乳酪

Day3

早餐：紅桑子杏仁燕麥粥

午餐：鷹嘴豆墨西哥卷

下午茶：一杯杏仁奶

晚餐： 一杯奇異果汁*配雜菜炒豬扒

*兩個奇異果用攪拌機打成

（必須每日飲8杯水）