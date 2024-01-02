東冲有料到：在日本JR列車上飲咖啡

芭堤雅一個叫Bangsaen的地方，最近該處有個新開發的區域，因將日本的街道移殖過來而人氣急升。（胡慧冲提供）

剛從日本東京歸來，卻失驚無神又快閃去了「日本」一趟。

這次行程主要是為了前往一個新開的JR火車站，該站的列車可以讓你在車上飲咖啡。

是否覺得如此配搭感覺怪怪的？其實我是去了芭堤雅一個叫Bangsaen的地方，該處因為最近開發了一個新區域而人氣急升，成功走紅是因為該處恍如將日本的街道移殖過來，無論是店舖、食肆，甚至街道地面統統寫上日文，也可看到日式的自動售賣機。

當中最吸引人前往打卡的店舖，莫過於一間以JR列車作主題的咖啡店，店面面積不大，但卻花足心思，布置令人以為置身於JR列車的車廂，無論是JR的招牌綠色抑或字款都跟足，而且店內不斷播出從日本JR車站錄取的日文廣播及背景音樂，充滿日式情懷之餘，也令訪客更能投入其中。想到此打卡的話，最低消費不過是點一杯咖啡。

該地區同時有很多日式食肆，對當地人來說，到此一遊真的好像去了日本一趟，十分值得去打卡影相！

其實身處泰國，不難看到當地人對日本的仰慕，無論是曼谷、清邁及芭堤雅，都看到很多以日系主題作招徠的景點地區，若果單看相片的話，真的分不出究竟身處泰國抑或日本！類似這種日式景點，我前前後後已經採訪了逾十個，這處可算是最新鮮熱辣的。有機會的話，也不妨感受泰國的日式情懷吧。

胡慧冲