鮮娛糧｜叱咤最「胸」狠衣着　男大胸勝穿咕窿

每年叱咤，各歌手除爭獎激烈，他們的造型打扮通常都極盡誇張出位，少少性感更少不免。只想不到，在昨晚《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》上，衣着最最胸狠的竟不是陳蕾，亦不是Gin Lee，而是向來以剝衫「騷肌」見稱的男歌手Tyson Yoshi（程浚彥），他的巨胸幾乎破衫而出，力壓全場女歌手，連COLLAR都要靠邊站。不過女歌手中就以劉君冬（Dorothy）胸前中門大開的造型最為搶眼，性感得來又有些蠱惑。不過昨晚打扮騎呢的女歌手也不少，像Serrini（梁嘉茵）的彩色低胸巨裙，怪雞之餘還像彩色紙底褲。不過原來也不夠WinWin（楊安妮），「關二哥」般的造型誇張，不過其實跟她也頗相襯。

年輕歌手古怪衣着你看不慣，那麼前輩影星古怪行為，你又能否接受？現年63歲的李子雄在80年代憑電影《英雄本色》，飾演出賣大佬的大奸角成名。近年他已北上發展，在2010年更娶了小他20歲，有「回族第一美女」美稱的內地女藝人王雅琦為妻。近年他更不時在社交平台，分享自己生活近況，最近他更聲稱自己壓力大，去了東北農村劏豬減壓，短片中見他手起刀落，劏豬如像專業屠夫。不用一會更已煮滿一枱子餸，這個減壓方法奇怪得來，又幾令人暢快！