王敏奕挑戰「神同步」　網民讚顏值巔峰

藝人周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅等，演出的無綫劇集《旁觀者》昨晚（1日）首播。由於鏡頭以交叉剪接，拍攝期間王敏奕與「耐人尋味櫃中藏屍」個案主角吳珮如要穿上着同一服飾、以同一情緒做同一件事，兩人皆指拍攝好玩但難度高，王敏奕說：「拍攝過程的確唔容易，對演員甚至導演嘅挑戰都好大，但真係非常好玩。個案主角先做一次，然後再到我重演，咁樣製作上的確會花好多時間，但大家睇回放時都覺得好過癮，喺電視好少見到呢種拍攝手法。」她指劇集是入行以來瞓得最少的一套劇，但被網民讚「顏值巔峰」更勝《新聞女王》中的角色劉艷。

吳珮如則指演繹自殺角色是她做演員的Bucket list之一，最深印象是拍自殺戲當是生日：「要諗好多唔開心嘅嘢令自己進入狀態，為咗配合角色抑鬱嘅特質，拍嗰陣我盡量都食得好少，拍攝當日更加係咩都冇食淨係飲水，希望睇落清減啲憔悴啲。」她指與敏奕合作很合拍，每一次拍攝後也會看回帶，看怎樣能做到更同步，大家放了不少心機。

尹詩沛今次造型則相當亮麗，獲網民大讚靚女，被讚顏值大躍進，她笑多得王敏奕「隔山鞭策」，令她一個月內減掉十磅：「一開頭監製阿細已經話我同敏奕會著同一套衫、做同一場戲，阿細話我唔會話你肥，不過你同敏奕着埋同一套衫，睇吓你會唔會嫌自己唔夠瘦喇。嗰陣我有一個月去追番敏奕個進度，減咗十磅左右，靠健康飲食同做運動。」