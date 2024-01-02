任賢齊開騷掀回憶殺　與全場大合唱《海闊天空》

藝人任賢齊在2023年初啟動《齊跡在路上演唱會2023》演唱會，被譽為80、90後最感動回憶，不少歌迷在演唱會上淚流滿面，不約而同於演唱會的點唱環節中，表示他的歌代表青春及故事，令小齊也非常感動。除夕及元旦於廣州進行倒數演唱會，他在騷中獻唱經典名曲之外，更特意為廣東話地區選了他們最愛我廣東歌《喜歡你》及《海闊天空》送給觀眾，台上他說：「謝謝大家這一年陪我闖蕩在路上，希望我每一次演唱會都可以在大家心中留下美好記憶，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲都讓我非常感動，請你們回去之後，也一定不要忘了我，要記着我們相聚的美好，在追求理想的路上，我會更認真，那怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，那怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛， 一樣海闊天空 ！多謝Beyond帶畀我哋咁多好聽又好感動嘅歌， Beyond Forever ！」接着全場再一起合唱《海闊天空》作結。

由忙碌的2023跨至2024 ，小齊於過去1年，只放過1周假，跟家人共度聖誕，所以元旦太太及仔女也有一起到廣州捧場共度新歲， 在社交網視頻上，見他倒數後下台，工作人員即歡呼拍掌，小齊行經太太身邊時即來個愛的抱抱擁，歌迷留言大讚他「真的是世上絕種好男人」。同時他再被封為「絕世好老闆」，自掏百萬港元送給工作人員抽獎，小齊笑言：「應該嘅，因為大家都對我好好嘛！我哋係一齊工作嘅，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」

問到他新1年計劃，小齊笑道：「暫時都冇得放假啦，農曆年會去美加繼續巡迴演唱會，美加完了就緊接英國及巴黎巡迴演出，2024年也是繼續在路上，繼續巡迴各地演出，（甚麼時候巡到香港？)我也不知道，有時候睡醒也不知身在何方的感覺，我放下不理了，等經理人計劃吧，香港我也很久沒回來唱，很想念大家，看場地檔期，我也希望有機會啊。」

至於新年願望，小齊笑道：「這些年大家經歷那麼多，只有一個願望，就是身體健康，都祝福大家身體健康。巡演時我都試過中招，也試過病着上台，幸好我沒病到要取消擇日『重賽』。」說到陳奕迅（Eason）試過病到要取消，他說：「我知道啊，他跟我一起也是廣州開騷，我之前有空還去探望過他呢！大家一見面都是同一句，我們最緊要保重自己，身體健康！」完成廣州演唱會，小齊返港為賀歲片宣傳。