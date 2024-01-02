Gam Ploy 人氣DJ踩入模界

泰國曼谷夜生活多姿多采，當地嘅的士高可謂靚女雲集，尤其係台上，除咗衣着火辣、舞姿撩人嘅Dancer之外，仲有性感迷人女DJ，今日為大家介紹嘅Gam Ploy就係表表者。

技巧出色

有去過曼谷嘅的士高，相信都會認同一點，就係環境同氣氛勁正，而且裏面有大量玩得投入嘅型男索女，絕對係一個令人興奮嘅地方。講到喺的士高流連嘅索女，又點可以唔提及Gam Ploy呢位人氣夜店女DJ呢？

來自泰國曼谷嘅Gam Ploy，自細已開始習舞，不但練出一身好舞藝，更練出迷人纖腰。由於熱愛舞蹈，阿妹離開校園後，就喺夜店表演舞蹈，而喺耳濡目染之下，逐漸對DJ工作產生興趣，於是決定抽時間學打碟，結果經過幾年浸淫，順利獲得夜店賞識，有機會做吓DJ，並憑住出色嘅技巧同迷人嘅外形，慢慢喺當地DJ界打出名氣。

人氣飆升

由於Gam Ploy喺夜店撈得好掂，引起星探注意，邀請佢為雜誌拍攝寫真，終迎來事業上嘅一大突破！話說呢輯性感寫真推出後，坊間反應相當好，令佢有機會喺2022年踩模界發展，擔任時裝模特兒，加上佢又好積極經營網絡社交帳號，人氣比齋做DJ時更勁！而為咗應付愈嚟愈忙碌嘅模特兒工作，佢只能忍痛暫停DJ工作。雖然係咁，佢有時都會手痕，喺屋企練捽碟。

另外，已貴為模特兒兼網紅嘅Gam Ploy，並未停下突破自己，眼見唔少網紅成日拍片搞直播，佢亦不甘後人做埋一份，每次出鏡都以性感造型示人，所以粉絲數量不斷攀升。不過，有粉絲話好想見番Gam Ploy嘅捽碟風采，唔知佢會唔會徇眾要求，喺夜店客串獻技呢？