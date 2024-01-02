關智斌騷肌拍床戲引圍觀要清場　扮花花公子專呃富婆

關智斌在ViuTV熱播劇中「犧牲色相」扮演花花公子，專呃富婆。攞正牌騷肌的他要「出賣肉體」，拍攝床戲引來眾人「圍觀」，最後要清場拍攝，相當搞笑。

關智斌（Kenny）相隔15年後再拍攝港劇，在ViuTV劇集《法與情》中飾演花花公子，靠美色專呃富婆，更有不少床戲，攞正牌騷肌。自言沒有偶像包袱的他笑說：「幾得意，冇接過呢類角色，作為演員乜都要試吓玩吓，之前做嘅角色係好正派，未試過做騙徒去呃富婆，騙財、騙色、仲要出賣肉體。以前角色都試過做毒販、強姦犯，對自己定位好清晰，歌手還歌手，角色就唔會規限自己。」

Kenny對騷肌拍床戲並不覺得是一回事，拍攝時卻吸引謝安琪等人圍觀，最後要清場拍攝，他說：「Kay佢哋留晒喺度睇，本來冇諗住要清場，但見佢哋愈想睇，就愈唔畀佢哋睇，哈哈。」又指電視劇床戲尺度有限，笑謂他的寫真集更精彩。Kenny又大讚首次合作的葉璇與賈曉晨，讚葉璇有花旦功力，一拍即合，賈曉晨則烏龍百出，拍床戲時更笑個不停：「我成日同佢講，唔好再笑喇，快快手拍埋佢，我冇着衫好凍。」

家人受騙感氣憤

在劇中專呃富婆的Kenny被問到現實中可有受過闊太垂青？他笑說：「冇呀，好可惜，要靠自己勞力。」但直言10多年前因家人曾受騙，故自己對騙子相當警惕：「10年前屋企人中招遇過騙案，卡碌卡嗰啲，惟有父債子還，都有6位數，當然好嬲，所以依家警覺性好高。」他又指與謝安琪認識多時，但今次是第一次合作，也希望將來有機會像她一樣演律師：「自己未做過律師，記對白都OK，我短暫記憶好過長期記憶。」

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