梁詠祈被「細龍生」鄭世豪爭櫈仔整傷：唔接受佢道歉

「細龍生」鄭世豪近日被曾參加《全民造星III》的女歌手梁詠祈（Winky），指控在活動上玩搶櫈仔遊戲時遭對方弄傷，Winky稱當日她幾乎已坐在櫈上，但對方突然將櫈子拉走令她跌在地上，除了走光外還跌傷，事後她的臀部、大腿及手也有瘀傷及感到疼痛，要前往看醫生及照X光，Winky表示：「佢當時有同我道歉，我初時以為係自己坐歪咗所以跌底，後來睇片先發現原來係佢刻意拉開張櫈，所以我係唔會接受佢嘅道歉。後來我男友有同佢講番呢件事，但佢覺得我跌低後有如常表演唱歌跳舞，唔似有大礙，認為我小題大做，但當時我係唔想令現場粉絲失望，所以先繼續忍痛演出。」她指事後見到有報道指玩遊戲時有粉絲坐在鄭世豪大腿上，這令她更感委屈。

至於世豪對此Winky的指控，他坦承：「當刻我係搶咗張櫈坐，先發現佢原來唔知道而坐咗喺在地下，我咪立即扶起佢同道歉，之後等佢繼續玩完個遊戲之後，我再過去同佢千億萬個對唔住，佢仲話冇事，之後到佢演唱時又唱又跳，表現得極厲害，因為我第一次認識佢，我仲讚佢表現出色、加油等等！隔日佢嘅男朋友就發訊息畀我，我先知佢受傷，佢叫我再問候一下Winky，咁我就又再問候佢，但佢再冇回覆我。」他自嘲：「原來我成40幾歲人都唔識玩，唔怪得獎門人一次都冇邀請我上過佢個遊戲節目啦！」又叫對方不要多想，並謂：「難得練得一身好武功，就努力正向工作，願佢早日康復。」