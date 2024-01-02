MIRROR出團歌　許下承諾坐火箭向前衝

男圑MIRROR在《叱咤》頒獎禮上，隊長Lokman已預告今年會推出圑體作品，事隔1日全新圑歌《Rocketstars》隆重登場，用歌曲展現12子一條心，一齊為男圑而奮鬥向上。圑歌包含了「Rocket（火箭）」這個字詞，寓意是為MIRROR的發展帶來新的寓意與動力，會一直向上升空。

MIRROR演繹這首歌時，下定決心許下承諾：「5年過去，在不斷成長的同時，心態上都變得更加強，眾人會不斷提高自己要求，迎接一個又一個的挑戰，追求突破。在2024年，MIRROR會一條心一直向前衝刺，奮力向上，而且像火箭一樣一路向星空進發，永不停步。」對於男圑的成長，隊長Lokman表示：「每個人性格，又或者作品嘅風格都愈嚟愈明顯同成熟，大家喺舞台上拿捏節奏同熟悉感快咗，唔同場館、唔同活動類型，好快手知道發生緊乜嘢事，好快融入其中。」

至於未來的目標便是即將舉行的香港演唱會及World Tour，但從個人而言，部分成員各人都有不同的想法。姜濤表示：「對舞台感覺唔同咗，愈嚟愈覺得唔係咁簡單，入行愈耐就知道愈多嘢做得唔夠好，尤其開演唱會，認識到自己嘅不足。演戲比想像中好玩，令我放鬆，釋放喺歌手身份上所承受嘅壓力。嚟緊都係最基本、最基礎嘅嘢要做好，就係歌要唱好，舞要跳好，呢啲係我哋嘅基本功，突破係需要基本功支撐，提醒自己唔好自滿。」

Anson Lo則謂：「如果唔係喺MIRROR出道，想像唔到自己係一個演員，以前好驚，依家好鍾意演。音樂上一直係跳唱，都冇諗過出慢歌，依家慢歌都有5、6隻，另外就係依家On Show冇咁緊張，只想享受嗰一刻想表達嘅Energy或者風格。嚟緊期待12個可以做舞台劇，未試過，如果可以喺舞台劇，對我哋嚟講，會係一個好大進步。」

Ian則謂：「5年前冇諗過會跳舞，唱團歌日積月累嘅經驗下，都出咗個人跳唱歌，另外就係沿源熱愛，曲詞編監都有做，涉獵多咗唔同嘅嘢。嚟緊會專注要做嘅嘢，喺不知不覺間就會達到目標。」

Edan說：「經歷5年好多訓練嘅機會，喺舞台上點樣展現自己魅力，變得更加有信心，同時亦慢慢掌握到，更加了解到乜嘢係表演。嚟緊希望每次工作可以參與更加多喺入面，唔係純粹做演員、主持，而係投入其中，例如MV，同導演交流諗法，條橋點行點做，後期剪接等等。」

Lokman自言演戲方面信心增強，學識要放開吓、感受當吓。Jer因多了表演經驗而信心大增，望在第6年多專注音樂，或者每年開一個音樂會跟「柳粉」見面。