陳奕迅大派新年福利　廣州巡唱被婚紗男搶鏡

歌神陳奕迅（Eason）的共6場跨年廣州站巡迴演唱會，雖然在開騷時鬧出歌迷被「強制退票」風波，但前日大除夕晚如期舉行第三場演出，而心情大靚的他特派新年福利，看見台下穿上婚紗的男粉絲時即被吸眼球，而似乎早有預謀的「婚紗男」邊送飛吻，邊大叫要求Eason親筆簽名作為新年禮物，加上全場起哄助陣，深被誠意打動的Eason回贈一個派心動作，並一口答應圓其心願，以廣、普雙語夾雜跟歌迷說：「等等呀，不好意思，5分鐘，唔係30秒。」之後就坐在台邊，專注到雙唇緊合於CD上揮筆，成為全晚唯一一位幸福兒的男歌迷，騷後將「戰利品」相片上載網上，令他榮登網上熱搜外，不過網民留言表示妒忌：「酸爆」，亦有網民戥「婚紗男」獲賜簽名高興：「好羨慕，他開創了內地演唱會歷史」。

之前Eason在演唱會上曾因被內地歌迷要求講普通話而有意見，不過在廣州騷上，他仍然以廣東話向歌迷送上祝福：「希望你哋嚟緊2024年，可以同呢首歌一樣可以放輕所有事，更都希望你哋每一日更容易，其實一切都取決於你哋嘅心態，個人簡單啲就會容易啲，希望大家2024愈簡單愈容易。」期間有歌迷大叫打斷了其說話，但Eason仍然笑笑口說不介意：「好似你一樣，完全唔理人感受嗌出嚟，啱架，Encore時冇問題，但好似頭先咁就唔好啦。」再次感謝歌迷搶票入場，令他和音樂圑隊可以唱歌。Eason除關照內地歌迷外，亦不忘在社交網向香港粉絲送祝福，戴上中國風雙魚頭箍的他，分別做出象徵2024的手勢，留言：「2024年新年快樂。」