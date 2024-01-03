星玄｜揮低D奶纖腰！郭珮文激罕嘗試吸Fans

今日係1月3日農曆十一月廿二，是日最旺生肖係蛇，有利進行交易買賣，可取得滿意結果。「蛇女」郭珮文（Juliana）去年係台慶度贏咗視帝陳豪同埋馬國明，成功「獨吞」42萬獎金。佢之後表示話會捐出部分畀慈善機構，其餘就會請朋友同家人食飯，又或者作投資用途，Juliana你今日進行交易買賣，可取得滿意結果。

Juliana身材超正，一直係網民焦點，但最近佢一輯相，雖然勁Deep V勁晒佢一流身材，但Fans認為佢有一樣嘢，比身材更加吸引，原來係佢嘅笑容呀！郭珮文自參選港姐以來，不嬲都好Cool好少笑，但呢輯相佢難得展現甜美笑容，露齒笑得好陽光，好多粉絲都留言佢笑得好好睇，難怪Juliana都話，近排愛上笑啦。啱呀，笑多啲，人氣肯定會愈來愈勁呀。

今日幸運星係射手座，話頭醒尾，今天無咩問題可以難倒你。人稱「腹肌男神」嘅內地新晉流量小生龔俊，當初憑古裝奇幻劇《山河令》一炮而紅，成為人氣偶像，再加上佢高大靚仔，仲有一身健碩肌肉，從而令佢成為各時尚品牌嘅新寵兒，經常出席唔同嘅時裝活動。

但其實英文對於龔俊嚟講係死穴，不過佢為咗衝出國際，用咗1年半嘅時間，跟老師學習英語會話，所以當佢用流利英文同各大品牌嘅設計師、總裁，直接傾偈兼有講有笑嗰陣，即時成為網上熱話，果然無乜事可以難到佢。