【是日通勝】

農曆十一月廿二

癸卯年 甲子月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、出行、動土

忌：祭祀、作灶、訂婚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

金牛座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

雙子座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可細水長流。

巨蟹座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

獅子座：事業上得不到別人支援，易變得孤掌難鳴。

處女座：投資少不免有風險，太過保守將見財化水。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

人馬座：話頭醒尾，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

山羊座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

水瓶座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

雙魚座：堅持為目標努力，運氣差也不能阻你成功。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）猴 惹是非

鼠：避免衝動冒險，亦不宜與人講是講非。

牛：必須搞好人際關係，要懂得求同存異。

虎：做好分內事，勿逞強越界，以免惹禍。

兔：財運平穩，適度投資可獲得不錯回報。

龍：事緩則圓，作重大決定前應多番考慮。

蛇：有利進行交易買賣，可取得滿意結果。

馬：財運欠佳，易入不敷支，需減少花費。

羊：做事要留意細節，與人合作勿太強勢。

猴：是日沖煞，注意溝通，才可遠離是非。

雞：人緣佳，利拓展人脈，易得師友之助。

狗：別忽略伴侶感受，努力維繫情感關係。

豬：事業不穩，易生變數，注意保持冷靜。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大掃除去舊迎新

來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起，傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內，趁龍年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行大掃除。首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人運勢皆是順利的，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。而使用碌柚葉（柚子葉）煮過的水進行清潔，是傳統的做法，可以清除穢氣及霉運，令居所煥然一新。

至於選擇大掃除的日子，只要避免與家中成員的生肖相沖便可。如要選擇最好的吉日，農曆年底之前有3個日子可選，但如家中成員有肖虎、鼠或羊，便應注意下述的日子，以免相沖。

＊2024年2月2日（農曆十二月廿三日）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖虎

＊2024年1月31日（農曆十二月廿一日）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）

此日沖鼠

＊2024年2月7日（農曆十二月廿八日）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

此日沖羊