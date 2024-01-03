舒淇新片票房慘淡　虞書欣離奇「被消失」

由內地男星葛優和舒淇主演的電影《非誠勿擾3》，上映4日僅收5645萬人民幣（約6199萬港幣），票房慘死，有人認為「死因」是男女主角葛優和舒淇都老去，令年輕人興趣大減；而當紅花旦虞書欣客串飾演機械人，其Solo的3分鐘戲份全被刪，有網民歸咎於她的「夾子音」聲線太趕客。

《非3》在上月30日上映，票房破億的期望幾乎幻滅，反觀彭于晏、林家棟主演的《潛行》早一日上映，票房至今已有2.28億，相當可觀。近日網上亦有不少針對《非3》票房慘淡的討論，有指由第一輯《非誠勿擾》到現在已經16年，66歲的葛優和49歲的舒淇都年華老去，年輕人亦看不懂該片，高呼「馮小剛時代已結束。」

而花旦虞書欣在戲中客串飾演機械人朱迪，雖然戲份只有3分鐘，但她不但積極宣傳，又用4天時間逐字背誦這幾分鐘的對白。然而讓人啼笑皆非的是，當電影上映後，網友發現虞書欣的戲份竟然被剪掉，令她辛苦背誦的台詞成為笑話，有網民歸咎於虞書欣的「夾子音」聲線太嚇人，又封她為票房毒藥。

網民意見兩極

有網民雪上加霜狂踩虞書欣：「虞書欣你真的火了，演個10分鐘戲份不到的機械人，人家說你首次進軍電影圈失利。」不過亦有人為虞書欣大平反，表示：「怎麽《非誠勿擾3》是虞書欣單抗的電影嗎？票房不好怪配角了啊。」而舒淇早前亦曾激讚她：「她這個小女生特別可愛，我想到我小時候拍戲，在現場也是蹦蹦跳跳的。」就連葛優也在官方帳號稱讚她做足功課，表情和台詞都似足機械人，沒想到最後仍遭吐槽。