姜濤深夜剖白過去一年陷逆境　重返叱咤舞台：重新爬起來！

MIRROR人氣王姜濤日前於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，亦是他連續4年奪得此獎，打破歌神張學友紀錄，他昨晚（2日）於社交網發千字長文，大談過往一年經歷無數風波、浪濤，令他成長不少：「對於曾經批評、指摘過我的人，無論你們是懷著好心還是惡意，我由衷想對你們説聲感謝，謝謝你們讓我認識到自己很多的不足，是你們推動我要更努力，邁得更大步。我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人，所以如果我還有不足之處，請繼續多多指教。」

他又提到重踏叱咤舞台，慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來：「坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，內心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。此刻，對於所有姜糖家人，我最想説的，不是感謝，而是抱歉，陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。」

他又表示過往曾發表大篇感言，現時會將想法付諸於行動：「請原諒我未在叱咤頒獎典禮的台上說太多話，內心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。」