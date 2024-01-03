初代米奇老鼠版權保護到期　兩部惡搞米奇電影搶閘登場

迪士尼1928年的動畫短片《汽船威利號》 （Steamboat Willie）首次亮相米奇與米妮老鼠，而迪士尼後來將兩角色改造至今一直成為品牌最有代表性的人物，然而隨着版權保護法已於今年的1月1日結束，意昧着初代米奇與米妮今後可以在不經「迪士尼」批准的情況之下被任由「二次創作」。版權到期後，昨日即有兩間小型電影公司搶閘宣布開拍兩部以初代米奇老鼠做主角的低成本恐怖電影，實行將米奇盡情惡搞！

第一部是《米奇捕鼠器》（Mickey’s Mouse Trap），電影將於今年3月上映，而電影公司公開首張海報和預告片，創作人將米奇變為恐怖連環殺人狂。故事講一群年輕人被跌入米奇設下的「陷阱」逐個殺。而導演Jamie Bailey受訪時戴得「頭盔」表明影片是用《汽船威利號》 的米奇形象絕非迪士尼電影。

至於另一部在今年春季開拍的「惡搞米奇」電影亦是一部恐怖片，片名索性沿用《汽船威利號》 （Steamboat Willie），而電影公司公開影片首張概念圖，揸住刀滿身鮮血的米奇在碼頭上等待一艘輪船泊岸。據知故事就是發生在輪船上，一群旅客遇上「喪米奇」大開殺戒！除了電影之外，電視遊戲公司Nightmare Forge Games亦公開首隻以初代米奇做主角的恐怖遊戲《Infestation 88》，實行將米奇惡搞到盡！

查實今次已非首次迪士尼的角色因版權到期而被惡搞成殺人狂，去年就有英國電影公司將另一迪士尼經典角色「小熊維尼」惡搞拍成恐怖片《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh: Blood and Honey），不過影片口碑及票房都差，被影評人彈到一錢不值！