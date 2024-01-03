TWICE巡唱瘋狂吸金！周子瑜重奪「世界第一美」

海外韓流網站「KingChoice」去年年尾也展開了由全球粉絲票選的「全球最美女星2023」，結果一直在美女榜名列前茅的韓團TWICE成員周子瑜，狂擸逾15.7萬票力壓獲得14.3萬票的內地女星迪麗熱巴登頂。韓團BLACK PINK泰國成員Lisa以2.8萬票屈居No.3，至於英國流行樂壇天后Miley Cyrus則以1.7萬票位列第4位。美國女星愛瑪沃森（Emma Watson）與匈牙利女模Barbara Palvin分別進佔第5及6位。TWICE日本成員Sana、BLACK PINK成員Jisoo、《Moving超異能族》女星韓孝珠及《與惡魔有約》女星金裕貞依次排名第7至10位。

「全球最美男星2023」則由內地男星肖戰以56.6萬大熱登頂，力壓獲得40.4萬票的韓國天團防彈少年團（BTS）成員V，隊友Jungkook以11.9萬票躋身三甲。哈薩克歌手迪瑪希（Dimash）以11.6萬票進佔第4位，BTS成員Jin、姜丹尼爾、李準基位列第5至7位，上一任「超人」英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）、「臉蛋天才」車銀優、「長腿Oppa」李敏鎬與男神池昌旭、玄彬分別進佔第8至12位。

另外，TWICE上月在日本展開巡唱，繼續瘋狂吸金！