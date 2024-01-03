靈敢侶情：約人見面的時段和地點

現在約人見面，我會細心挑選時段和地點。

早上，天色雖仍然微暗，但都市人已穿上盔甲，既然刀槍不入，我會跟對方在室外喝咖啡，進行不用馬上落實和有保留的對話。

中午，選一家有落地玻璃的餐廳，取其舒服和輕鬆的氣氛，跟對方在陽光下傾談邀請或討論合作的機會。

下午茶，則會找一家面積不算大但座位間距寬敞的餐廳。座位最好是皮革高背椅，每桌有獨立隔板，這樣的格局，讓人放鬆地在專屬空間進行交談，適合跟對方進一步了解和解決合作上的問題。

近年，我已很少約人晚上見面，除非我十分喜歡對方，而又想進一步與之交心，或甚成為好朋友。假如我並無以上意向但又盛情難卻，我會選嘈雜的地點，像酒樓、酒店自助餐或連鎖餐廳，嘻嘻哈哈吃頓飯，彼此不用聽清楚對方說甚麼，但又保持到友好就算。反之，我會邀請對方來我的廚藝教室，以Chef Table形式由我做菜與之品嘗，藉着烹調方法和食材打開對話，配合少許餐酒，在私人空間昇華彼此的友誼。

至於凌晨的約會，近十年已少之又少，人在黑夜特別脆弱，一碰就流淚，若非生死之交，我會離場或拒絕見面。人成熟了，已懂得「很多話都在不清醒之下講錯」的道理，若沒甚麼事，還是早點回家睡的好，養生又安心。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山