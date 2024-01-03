【簡潔生活學】新種子　新開始

剛踏入2024年，先恭祝各位讀者「身體健康」、「新年進步」！過去這一年，大家過得如何？定下的目標是否都一一達成？

回顧2023年，我也算是對自己有交代，當初因為看過一套有關國際禮儀的資訊節目，產生了微妙的興趣，促使我報讀禮儀課程，最終在去年成功修畢英國Diamond Etiquette Consultant認證，從此，我的身份也多了一個：禮儀師！亦因為導師的鼓勵，讓我重新學習騎術，也遇到了我的好拍檔PYE，一匹25歲的老馬，讓我在滑水以外，帶來另一種在草地上自由奔馳的樂趣。

人生就是充滿變化，因為一個小小種子，帶來了意想不到的發展，可以開花可以結果，也可能最終枯萎，但都不用太計較。最重要是過程中，獲得了經驗，由零認識，到學懂，再慢慢累積成專業，除了豐富人生，也可以帶來人與人「互相交流」的機會。

我們擁有的知識，只要好好運用，甚至可以幫助其他人。就像早前跟同事做義工，參與為一班患有腦退化的長者開設的園藝治療工作坊，經由園藝治療師的指導，我由不懂得怎樣去弄小盆栽，到後來學習整聖誕花環，過程是很有趣及有成功感，同時間也與長者們建立了美好的關係，看到他們的笑容，內心也感到欣慰。真的沒想過原來只是付出小小時間和心機，可以獲得如此大的回報（愉悅感）。

新一年，我已有不同的計劃，除了繼續積極參與不同的慈善或義工活動，也會開拓一個全新業務：時裝網店，雖然暫時只在海外發展，但對我來說是一個極大挑戰！幸好，身邊有同事的協助，一切也很順利。正如上文所說，不管結果是怎樣，最重要是得到相關的經驗及知識，說不定這棵小種子，將來會發展成意想不到的「結果」吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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