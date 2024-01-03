戀情被懷疑做假？Taylor Swift與男友除夕咀嘴迎新年

美國流行天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce去年年中被爆撻着，自此之後2人如膠似漆經常出雙入對十分恩愛，不過仍然間中有傳媒公開懷疑2人戀情是宣傳技倆，不過Travis所屬的美式足球隊肯薩斯酋長的經理人Andre與Aaron Eanes 日前就公開否認2人的戀情「造假」。而近日網上就流傳一條片，片中Taylor與Travis於除夕派對上咀嘴片段。

片段中盛裝打扮的2人在踏入2024年的一刻於舞池上擁抱咀嘴，片段曝光後有fans認為當時Travis向女友說了聲「我愛你」。而有傳媒找來專業讀唇師幫手「拆解」，不過讀唇師指條片太朦難以見到男方說了甚麼。除了被影到派對上咀嘴之外，網上亦流傳多張她們與賓客於派對上的合照。

Taylor事業愛情兩皆得意，而她的演唱會紀錄片《Taylor Swift：Eras Tour》上月31日於中國上映以來亦一直大受歡迎，截至昨日（2日），影片的累積票房已高達5,021萬人民幣（約5,524萬港元），成為中國影史上最高票房音樂紀錄片。