外星人下海？EcoSphere Living　妙想天開

天災、戰禍、污染、海平面上升……人類原有的家園有可能遭逢毀滅性衝擊，如何應對這潛在危機？不少建築設計師試圖於海洋、沙漠，甚至外太空，另覓落腳點，創造了林林總總的奇妙建築。像今次介紹的「EcoSphere Living」，猶如在海岸降落的UFO，且具備超強適應性，使未來人類的宜居空間變得跟想像空間一樣大！

貌似UFO

坊間不時流傳疑似不明飛行物（UFO）的圖片，加上受科幻片影響，讓不少設計師獲得靈感，成就了各種貌似UFO的奇特構思，出自Studio Delora的概念建築「EcoSphere Living」就是好例子。從預想圖所見，一個個白色圓頂建築，通過陽台與梯級連結起來，猶如分子球的結構，而每個獨立單位都有不止一扇呈圓狀的大窗戶，看起來極像一群UFO！

節能建築

項目名字反映了設計師的初心，希望實現永續生活，舉例，呈球形的外觀就有提高能源效率的作用，因自然彎曲的表面可有限減少熱量流失，配合注入氣凝膠的面板，有助空氣流通。另外，面板的物料不但輕便、易運輸、壽命長，還可保溫隔熱，適應性超強，換句話說，無論外部氣候如何惡劣，它都能夠給住客創造一個舒適的生活環境。

力求簡約

室內的布局跟一般豪宅無異，客廳、飯廳、睡房、廚房、浴室等間隔一應俱全。設計風格則力求簡約，以金色和乳白色為主調，配上流線型鍍金家具作點綴，可謂融合了實用和未來主義。順帶一提，建築物的窗口特大，頂部又加設天窗，有利採光和通風，可減少照明和開空調的需要，達到節能效果，還可令室內空間顯得更開揚。