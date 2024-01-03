馮盈盈出招谷收視　揚言邀幸運兒「談情」

藝人馮盈盈、丁子朗、馬貫東、彭慧中、車婉婉、胡楓等，一眾無綫劇集《妳不是她》演員今日（3日）到尖沙咀出席活動。一眾演員即場為本月中生日的胡楓送上壽桃蛋糕，贈花給羅蘭，為胡楓慶生。

盈盈稱為宣傳劇集，催谷收視，承諾如果劇集到20點就會親自拍片教授保持身材的秘訣，25點則會邀請一位家庭觀眾，扮演男主角「林信」一日，體驗與夏莉約會。而丁子朗亦指如果收視達標，他也可以模仿盈盈的做法：「不過我更加期待睇盈盈同觀眾點樣出去玩。」問到收視至今未達20點會否感失望？盈盈和子朗卻不約而同指是喜出望外：「收視達20點就當然希望會有，我哋已經準備咗福利，但呢啲都係盡人事，聽天命，希望成績愈嚟愈好，但冇特別要求。」丁子朗表示最近有留意到收視有慢慢上升，盈盈相信待假期結束後，會有更多觀眾留家看電視。而對於網友經常拿《新聞女王》作比較，盈盈回應兩部劇集是不同種類，將他們和佘詩曼比較是他們高攀和沾光：「阿佘出道已經20幾年，又係兩屆視后，如果攞我哋同佢比較，其實對佢都唔公平。」

盈盈亦透露有和父母弟弟留家一起收看劇集，她指父母在見到劇集中的親密場面並沒有特別反應，相反弟弟的反應比較大：「我細佬會話真係有冇咁浪漫？」丁子朗則分享在剛過去的假期裏發生的驚險經歷：「我嗰日去蘇州到武漢做商演，本來應該要跟車跟大隊，但因為太大霧，大隊又趕住走，就將我放咗喺內地一個公路口。」最後子朗共花費了13小時，幾經轉折才到武漢，並在乘座高鐵途中遇見了粉絲。

馬貫東嘆冇Kiss戲

另外，馬貫東和彭慧中在戲中雖然飾演夫妻，但親熱場面卻少之又少，馬貫東指最初好期待，但看到劇本後發現原來雙方沒有親熱戲份，即大感失落：「我同佢真係連少少Kiss都冇。」而這部作為彭慧中首部拍攝的劇集，她指馬貫東有好好帶領住她拍戲，而且有不明白會詢問馬貫東意見，而馬貫東則回應：「我都係好簡單咁答佢，嘗試吓幻想自己真實。（對彭慧中有冇評價？）佢好好，我自己都係第一次會好緊張，有時會唔記得台詞，但係佢一啲都唔緊張。」彭慧中指主持的經驗對她演戲有一定幫助。而講到收視，彭慧中自言大感滿意，馬貫東則稱比起收視數字，會更加在意觀眾的回響及反應。