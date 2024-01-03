鮮娛糧｜葉璇肉搏關智斌　甩大媽味後生廿年

現年43歲的前無綫花旦葉璇，自離巢後便轉戰北上發展，近年更與時並進，於網上直播帶貨，由於直播時，不但凸腩且經常做出反常行為，大媽味濃的她，嚇壞不少網民。不過近期她在ViuTV劇集《法與情》中表現回勇，網民更竟然讚她，儼如少女一樣。

葉璇於《法與情》中飾演單元主角「Dora」，畀關智斌（Kenny）飾演的假冒投資專家騙財騙色，兩個人於酒店房內又攬又錫，表現得勁投入。但最厲害的是他們較早前的對手戲，葉璇完完全全做到那種情竇初開的少女味道，無論是Kenny幾乎攬住她，到收到Kenny約她去酒店，並在衣櫃內挑選服飾，再到一齊食飯，葉璇無時無刻都演到勁戀愛腦的味道，難怪網民都勁讚她演技出色。

Kenny最近狀態大勇，於劇中大騷結實胸肌及腹肌，而他早前與杜德偉、胡彥斌等歌手出席成都一個音樂活動時，還表現得十分可愛。

當時他唱《死性不改》，發現台下有觀眾正在吃蘋果，Kenny即大笑問道：「我看見…我剛才看見有人在吃蘋果，我沒看錯吧？」之後又再講：「不要吃蘋果，跟我一起唱，好不好？」全場即時爆笑，不少網民均表示Kenny真的十分可愛。