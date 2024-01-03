車婉婉首度開騷喪練馬甲線　力求完美半夜都練歌

藝人車婉婉今日（3日）為首個個人演唱會進行第三次綵排，她自言非常注重「聲、色、藝」今次演唱會上的歌曲都是自己選擇，基本都是大眾所熟悉的曲目。又謂當晚準備了一連串的快歌會在台上跳唱：「我就自己整蠱我自己，點咗7隻歌出嚟。」指歌曲多到需要分開兩日排練：「唔想太Chur，因為仲要返去湊仔。」指會半夜在家中自行練習，希望當晚的表演是完美的。

她又透露當晚單單是跳舞衫都已經準備了三套：「呢一Part跳舞其實係為咗展示我嘅馬甲線。」表示私下已瘋狂操練馬甲線，每一日都會做幾百次仰臥起坐，但生育過的肚皮是特別難練出馬甲線，笑言服裝的長短會視乎她馬甲線的長短而定。她又指最近患上感冒生病，看完醫生後收到了一大排藥，又叮囑婉婉要好好保護喉嚨，所以現在婉婉會隨身帶圍巾，用來為喉嚨保暖。

當晚嘉賓除了10位《中年好聲音》畢業生，還有孫耀威亦會來擔任演唱嘉賓，到時將會與婉婉合唱，問到會否邀請許志安二人同台合唱《會過去的》？車婉婉說：「《會過去的》我一定會唱（許志安會出現？）到時先知。」她揚言丁子朗預告會出現，婉婉兒子亦會到場支持。