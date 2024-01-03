Mercedes-AMG SL 63 S E Performance壓軸登場

兩年多前Mercedes-Benz發表新一代SL車系，並首度將SL車系納入Mercedes-AMG性能子品牌旗下，分別先後推出SL 55、SL 63及SL43車型，最近輪到具備歷代 SL車系最強悍性能動力設定的性能旗艦SL 63 S E Performance壓軸登場。

車載由4.0L V8雙渦輪引擎和AMG電動驅動單元組成的AMG特有的E PERFORMANCE 插電式混能系統，坐擁816hp最大馬力及高達1,420Nm的峰值扭力輸出，0-100km/h加速僅需2.9秒完成，最高時速可達317km/h，堪稱有史以來最強的SL。AMG ACTIVE RIDE CONTROL懸掛系統連主動側傾穩定和主動後軸轉向功能、全輪驅動和陶瓷高性能複合煞車系統更是全屬隨車標準配備，可確保舒適性和駕駛動力之間的廣泛平衡。車上的主動空氣動力學也進行了微調，不僅在車頭底部特設AMG 獨家開發、能於車速達80km/h自動向下延伸約40mm的主動空氣力學碳纖擾流，更配備無縫整合於行李箱蓋的主動式尾翼，當車速逾80km/h能自動因應駕駛路況可作5個不同斜度變化，以優化行駛穩定性或減少空氣阻力。