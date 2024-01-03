張敬軒找數再做唱作人　自資與歌迷開萬人生日會

剛於《2023年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》獲得「我最喜愛的男歌手」及憑全年唯一一首派台作品《隱形遊樂場》贏得「至尊歌曲大獎」的張敬軒，為了兌現跟歌迷的承諾回歸唱作人位置，踏入2024年1月1日前的一刻派全新作品《青春告別式》。

歌曲MV一上架，即進駐了熱門影片首位，歌曲亦立即登上各大音樂串流平台頭1、2位，同時他亦為了回饋歌迷，將於1月14日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。

新歌歌曲延續《隱形遊樂場》的創作班底，由軒仔作曲及監製，記錄青春在無聲無息流走的一剎，軒仔提醒要將青春狠狠抱緊：「歌曲是自己的故事，亦屬於每一個人嘅故事。每一個人喺佢哋青春嘅時候，都曾經會遇到過嘅事情。但當時佢哋冇捉緊住，錯過咗，之後回望番轉頭就發覺有一種遺憾。所以呢樣嘢無論我又好、所有人都好，都一定有經歷過，只係你哋身邊嘅男女主角係邊一個人。」透露歌曲只得Demo未有歌詞時，播給自己團隊聽的時候，他的造型師已經到喊。

在愛情的道路上，軒仔自言並非勇敢：「嗰陣時比較腼腆，亦都唔係一個Social Media咁流行嘅年代，嗰陣時嘅告白更多嘅係寫信或者面對面，甚至乎手提電話都未流行，每一次約會、相遇都係一件難能可貴嘅事情，所以當時大家面對面，真係有啲說話未必咁容易講得出口。唔同依家Social Media流行嘅年代，可能畀一個心或者係Emoji仲容易，要將心底說話宣之於口，當其時係相對困難。」

歌曲製作及拍攝MV都遇上不少困難，團隊特意飛到日本北海道拍攝，但團隊拍完第一個Location的鏡頭，正在前往下一個Location時突然遇上大風雪，團隊被逼折返，加上今次新歌的製作時間亦非常緊逼，是繼《隱形遊樂場》後另一首極速製作的歌曲，新歌收到歌詞後以短短的4日3夜便完成拍攝及錄音部份，正在忙於演唱會的他，更是每日都即晚來回香港及澳門，為新歌趕製錄音。另外，正在舉行演唱會》的軒仔今日宣佈再加開一場兼賣飛，門票於一小時內火速售罄。