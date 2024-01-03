陳昊森自爆廣東話粗口最易學　恨同梁朝偉合作

台灣男神陳昊森（Edward）日前來港為浪漫愛情電影《不是你不愛你》宣傳，曾為此片苦練廣東話的他，笑言很多廣東話已忘記，又表示看完《不》片覺得跟不上節奏，他說：「拍攝時用了個半月，每天都用很爛的廣東話跟司機練習，有一些發音好難讀，『強哥』的強字就很難讀。」不過陳昊森笑稱粗口最易學，又自爆工作人員教他講粗口，他說：「他們教我說一句很長的髒話，髒話最容易學，哈哈！」

首度來港拍戲，陳昊森笑言感覺像發了一場夢，希望將來有機會來港拍攝警匪片，更希望可以跟偶像梁朝偉合作，他說：「跟他拍甚麼片也可以。（如果要脫衣服？）不好吧，我還是做好演戲部分。」陳昊森和譚旻萱（Mandy）戲中有不少親吻鏡頭，他自爆二人試過咀足6分鐘，他說：「我們一直親，導演卻一直不喊Cut，我們就不斷換角度親，因為我們的鼻子都很大，兩個人的鼻子就不停碰撞，好好笑。」但最令他激氣的是，該場戲最後只剪剩一秒，陳昊森笑言：「我真的好想拿刀捅死導演！」

提到他奪去Mandy的螢幕初吻，陳昊森坦言知道對方有新戀情，所以要跟Mandy的男朋友說不好意思，問他再跟Mandy見面會否尷尬？他表示：「不會，我跟她就像兄弟。」曾拍攝同性電影的陳昊森，被問到男生好錫還是女生？他笑笑口表示：「都是暖暖的，感覺一樣，但還是會害羞。」