郭富城被爆講對白狂噴口水　任賢齊豪擲百萬慰員工

藝人郭富城、任賢齊、林家棟及孫佳君等今日（3日）到將軍澳出席賀歲電影《臨時劫案》記者會，並與現場長者中心的老友記玩遊戲及大派新年禮物，場面十分熱鬧。

在戲中飾演悍匪的城城要戴上假哨牙，他坦言做演員需要付出和嘗試，完全沒有偶像包袱，不過身旁的家棟和小齊則大爆城城講對白時，經常會噴口水到他們面上，家棟更搞笑說：「好似啲異形口水絲咁。」三人在戲中有場大談「男人之苦」的戲份，城城有感而發表示：「現實中有不同階段，自從做咗爸爸就要遷就囡囡，有時小朋友發脾氣又唔聽話，氹佢哋開心又唔成功，搞到好崩潰，但都要接受，呢個亦係個磨練。」小齊則透露角色好似他首歌一樣「心太軟」，任何事情都孭上身，問到現實中的他是否一樣心太軟？小齊笑稱：「我唔係好軟，男人應該硬嘅地方都好硬，肝就唔好太硬。」

小齊上年一共完成了43場巡迴演唱會，據悉近日他豪擲100萬元分給工作人員作鼓勵，家即在旁扮作酸溜溜表示：「有咩用啫，我哋都冇份。」獲封「絕世好老闆」的小齊則說：「我平時好刻薄佢哋（員工），所以今次係一個補償，同埋大家做得辛苦，畀佢哋好好食餐飯。」而最近同樣舉行巡唱的城城，亦有意效發小齊，他透露：「過往我哋都有現金抽獎、抽電話、酒，爭在未有抽車。」

至於飾演女的士司機的孫佳君，戲中有被城城打劫的場景，但她笑言最想被劫色並打包她回家。她又透露為演好角色，特別向開的士行的朋友取經，她說：「女的士司機通常會孭住個腰包，紮起啲頭髮同着風褸，造型好真實。而我都好鍾意劇本，有諷刺、黑色幽默同人性，同埋我好耐冇拍賀歲片，呢個係童年回憶，農曆新年會同朋友一齊入戲院支持。」