旁觀者︱尹詩沛火速減10磅　與王敏奕着同一件衫

無綫《旁觀者》正播映中，昨晚（2日）一集劇情圍繞「酒吧姦殺墮樓事件」及王敏奕、周柏豪的關係發展。周柏豪開設的Cafe常客之一的Nana（尹詩沛飾）離奇墮樓身亡，經調查後發現她臨死前曾流連夜店兼慘遭強姦，身為執法人員的王敏奕遂鎖定阿強（吳子冲飾）為嫌疑犯。正當眾人循著謀殺方向調查，事件卻出現驚人反轉！原來Nana並非他殺而是出於極度恐慌才跳樓自殺，而逼Nana走上情緒絕路的，竟是其親生父親誠叔（韋家雄飾）。以賣雪糕維生的誠叔表面對小朋友親切有加，但暗地其實心懷不軌，出名好戲的韋家雄，這次是首度破格飾演「金魚佬」！昨晚他一邊拿着Nana的遺物，一邊顫抖着聲音道出：「童年係最純潔、最美好嘅時候，係應該好好哋留低啲紀念，慢慢回味㗎！」說畢更忍不住飢渴地偷笑望着Nana遺下的衣服；該幕雖然只有短短數秒，但家雄單憑聲線、抽搐的面部肌肉已將病態孌童癖的難以自制，及亢奮狀態演繹得淋漓盡致，難怪獲監製葉鎮輝點名力讚他做得好。監製笑言這次是拍膊頭找家雄幫忙演出，並笑言看中他的原因是覺得家雄能「以不猥褻的外表演出猥褻的味道」，他說：「我要搵一個外表唔可以猥褻，但佢可以演到猥褻樣嘅人。我好記得有次我畀指示家雄嘅時候，敏奕喺隔籬聽到都大嗌好變態，仲話起晒雞皮。」除了「遺物」一幕，家雄另一幕維持14秒的「變態五連笑」亦相當搶焦，就在短短的14秒內，家雄先後展現了陰濕笑、笑到𠵱起棚牙、笑到鬥雞眼、笑得既無賴又享受、及笑到戚眉等五個不同變態笑法，而且每個笑容均讓人相當心寒，家雄該幕是一 Take過完成，盡顯功架！

晚尹詩沛的演出繼續搶戲，詩沛之前曾透露由於要與敏奕穿同一件衣服，更於一個月內火速減掉10磅「追趕」敏奕身形，昨晚二人同款造型曝光，減肥成功的詩沛、在鏡頭及剪接的幫助下、驟眼看與敏奕神同步，令觀眾看得更加投入。談到昨晚「爸爸」家雄的演出，詩沛笑言「好唔慣」，「我好鍾意同欣賞韋家雄，現實生活中佢永遠帶好多歡樂畀我哋，所以拍呢套劇好唔慣，同佢開親工都好似見鬼咁驚。」詩沛續指強姦戲拍攝十分難忘，皆因埋位期間已誤傷對手吳子冲，令她頓感內疚：「我因為太認真做、太大力，第一次試位時已經令到子冲篤魚旦，於是之後成場戲我都好擔心再整親佢，我好過意唔去。」